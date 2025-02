Gratis parkeren bij Vita voor Middelkerkenaars

Vanaf vandaag gelden er nieuwe – licht geïndexeerde – tarieven in zwembad Vita Krokodiel en start het nieuwe parkingbeleid voor de sportsite.

Om het parkeren op de site te optimaliseren investeerde Vita Krokodiel in camera’s met nummerplaatherkenning. Die investeringen passen perfect in het concept ‘Plan je dag zorgeloos aan zee’. Bezoekers kunnen op de site van Vita Krokodiel hun voertuig parkeren op slechts tien minuten wandelafstand van de zee en ondertussen gebruikmaken van de laadfaciliteiten voor elektrische voertuigen. Naast het opladen van hun voertuigen, kunnen bezoekers genieten van wellness-, recreatie-, horeca- en hotelfaciliteiten op de sportparksite, wat de aantrekkelijkheid van Middelkerke als vakantiebestemming vergroot.

Gratis parkeren voor inwoners van Middelkerke bij Vita Krokodiel

Sinds de opening van de sportsite staan het gemeentebestuur en de uitbaters van Vita Krokodiel in constant overleg. Het gemeentebestuur was sterk vragende partij om het parkeerbeleid toegankelijker te maken. Vooral voor eigen inwoners. Dat is vanaf nu het geval. Middelkerkenaars parkeren nu gratis vlakbij de sporthal, padel en het zwembad. “Voor mij was het enorm belangrijk dat de Middelkerkenaar gratis kon blijven parkeren bij het sporten”, aldus schepen van sport en mobiliteit, Marc Descheemaecker. “Ik ben blij dat we dit samen kunnen verwezenlijken. Gratis parkeren op de sportsite zet de Middelkerkenaar nog meer in beweging om te sporten en het vergroot de toegankelijkheid naar het sportpark De Krokodiel .”

Registratie nummerplaat

Elke inwoner van Middelkerke heeft de mogelijkheid om één nummerplaat te registreren aan de balie van Vita Krokodiel. De nummerplaat wordt gelezen door ANPR-camera’s om binnen- en buitenrijden te veréénvoudigen.

Marktconforme tariefverhoging

Elk zwembad moet jaarlijks de prijzen indexeren volgens de gezondheidsindex. “Bij Vita Krokodiel is het een beperkte indexatie die we vanaf maandag 10 februari 2025 invoeren. We blijven als Vita Krokodiel competitief qua tarieven ten opzichte van andere zwembaden met dezelfde faciliteiten”, aldus Dries Cauwelier, centrummanager Vita Krokodiel.