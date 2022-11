Gratis ontbijt voor Poperingse ondernemers

De Poperingse ondernemers werden vrijdagmorgen getrakteerd op een gratis ontbijt voor de Dag van de Ondernemer.

“In de Gotische Zaal van het stadhuis waren de De Poperingse ondernemers deze morgen te gast voor een gratis ontbijt in het kader van Dag van de Ondernemer”, zegt Lennert Coutigny, deskundige lokale economie. “Een 70-tal ondernemers tekenden present op het stevig ontbijt met voldoende koffie, want nadien moest er natuurlijk nog hard gewerkt worden. Op deze manier willen we alle ondernemers uit Poperinge eens in de bloemetjes zetten.” (LBR)