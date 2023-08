Gratis oliebollen voor de bewoners van het WZC ‘Ter Linden’ in Veurne

Kermisdinsdagnamiddag in Veurne is traditiegetrouw de namiddag waarop de bewoners van het WZC ‘Ter Linden’ in Veurne samen met hun begeleiders en vrijwillige medewerkers koers zetten richting de Grote Markt van Veurne. Het ‘Brugs gebakkraam’ trakteert er reeds meer dan 15 jaar de bewoners en de medewerkers op gratis oliebollen. De Stad Veurne zorgt voor een gratis drankje bij de oliebollen.

Er kwamen dit jaar een 70-tal bewoners met medewerkers en vrijwilligers naar de Markt van Veurne om te genieten van de lekkere oliebollen die uitbaters Marnix Vroman, Heidi Coussens, Thibault Vroman en Feeline Vanderbeke uit hun oliebollenkraam toverden. Ook de bewoners die niet mobiel genoeg waren om naar de Grote Markt te komen, werden niet vergeten. Ze konden in het WZC ‘Ter Linden’ genieten van deze lekkernijen, die het oliebollenkraam hen liet bezorgen.

Zeventig bewoners van het WZC ‘Ter Linden’ werden op de Grote Markt van Veurne getrakteerd op gratis oliebollen met een drankje. Burgemeester Peter Roose, schepenen Guido Hoste, Pascal Sticker en Jonas Bel bedankten de eigenaars van het ‘Brugs gebakkraam’ met een bloementuil en een fles bubbels. Directeur Wim Meirlevede van het WZC en diensthoofd van het KELA-team Frank Vonderlynck en gemeenteraadslid Herbert Clarebout genoten samen met de bewoners van de lekkere oliebollen. (JT)