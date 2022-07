Gratis naar dancefestival Land of Love in Torhout

De festivalkoorts stijgt op en om de weide van Land of Love aan de Steenveldstraat. De tickets vliegen de deur uit, ook voor de camping, want voor het eerst zijn er twee festivaldagen voorzien: de preparty op vrijdagavond 26 augustus en het eigenlijke muziekevenement op zaterdag 27 augustus. U wilt er gratis heen? We mogen twee combitickets verloten voor telkens twee gelukkigen, camping inbegrepen. Waag uw kans en geniet!

Headliners voor Land of Love, dat onder het thema Gates of Heaven plaatsheeft, zijn onder meer Lucas & Steve, Mattn en Coone. Maar de organisatoren weten al langer dat de meeste bezoekers op de eerste plaats voor de sfeer komen. En dus staat beleving hoog op de afvinklijst. “De mainstage wordt 40 meter breed en 24 meter hoog en bevat heel wat bewegende elementen en technische hoogstandjes”, zegt Frederick Muys, een van de drijvende krachten. “Het wordt uniek.”

Op zoek naar vrijwilligers

Normaal gezien telt Land of Love één groot openluchtpodium en vier genre-tenten. Dit jaar zijn dat twéé openluchtpodia en drie tenten. Om de nostalgie te doen toenemen, is de rocktent vervangen door een rockpodium onder de blote hemel. Voor wat extra Rock Torhout-gevoel… Het is de bedoeling om die stage in de toekomst nog verder uit te breiden.

“Rockpodium staat niet meer in een tent, maar in openlucht”

Is alles dan melk en honing? “Toch niet”, sakkert Frederick. “Het is een aartsmoeilijk jaar om medewerkers te vinden. Veel vrijwilligers willen na de coronamiserie zelf feesten en bovendien vallen de data moeilijk, omdat er nogal wat verenigingen activiteiten gepland hebben. Vooral op zaterdag voor de tweede shift van 20 tot 2 uur hebben we extra handen nodig. Vandaar een warme oproep om vrijwilliger bij ons te worden. Zoiets is een unieke ervaring in een enthousiaste bende. En er zijn tal van leuke voordelen aan verbonden. Aanmelden kan via onze site Land of Love.”

Via de Oude Wijnendalestraat

In samenwerking met het stadsbestuur werd er een volledig nieuw circulatieplan uitgewerkt. Festivalbezoekers die op de voorziene parking hun auto wensen achter te laten, kunnen dit jaar enkel aanrijden via de Oude Wijnendalestraat. De kiss & ride zal uitsluitend toegankelijk zijn via de Aartrijkestraat en zal zich op de parking pal tegenover vrije basisschool Driekoningen aan de Steenveldstraat bevinden. Fietsers kunnen via dezelfde weg langskomen om hun tweewieler te stallen in de nabijheid van het festival, met name ter hoogte van het voetbalveld. De Warandestraat wordt volledig verkeersvrij gemaakt.

Ontbijtbuffet en haarkapster

“Net als de kaartjes voor het festival vliegen ook de campingtickets vlot de deur uit”, zegt Frederick Muys. “Op de camping, die op vrijdag vanaf 16 uur geopend wordt, zal de sfeer al wat opgedreven worden door lokale dj’s. Er is ook een bar aanwezig. Op zaterdag zorgen we voor een ontbijtstand en zelfs voor een kapster voor wie met een k(l)eurige of extravagante haardos van de muziek wil genieten. We doen er alles aan om de beleving maximaal te maken.”