Gratis gidsbeurten Natuurpunt in Oude Leiereservaat

Op zondag 17 september organiseert Natuurpunt De Vlasbek vier gratis gidsbeurten in het Oude Leiereservaat. Sinds 1985 ijvert deze natuurvereniging voor de volledige bescherming van dit uniek stukje natuur gezien het de rust- en foerageerplaats vormt voor heel wat vogels en bovendien uiterst belangrijk is voor een groot aantal soorten dagvlinders.

Onder meer vlindersoorten als het hooibeestje, het bruin-blauwtje en het groot dikkopje vinden er hun thuis, net als de beschermde vlindersoort Spaanse Vlag. Maar ook de even zeldzame eikelmuis is er terug te vinden. “Binnen het gebied dat onder meer de oude Leie-arm herbergt, zijn ook bos, stukjes moeras en heel wat grasland terug te vinden die op hun beurt dat weer broedvogels en heel wat insecten aantrekken”, zegt conservator Johan Staelens van Natuurpunt De Vlasbek.

Leiebochten

Het Oude Leiereservaat kwam destijds tot stand door het afsnijden van Leiebochten waardoor enkele rivierarmen ontstonden waar de natuur ongestoord haar gang kon gaan. Het vlinderreservaat heeft een oppervlakte van ongeveer 7,4 ha die onder handen wordt genomen door Natuurpunt De Vlasbek, maar eigenlijk eigendom is van De Vlaamse Waterweg. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) is dan weer de eigenaar van de oude Leiearm.

Dagvlinders

“In 2009 maakten we een beheerswandeling om meer advies in te winnen over een aangepast vlinderbeheer. Daarna stemden we ons vlinderbeheer af op het sterk bedreigde hooibeestje alsook het groot dikkopje. Maar met de dagvlinders is het erg gesteld: dit is een uitermate slecht jaar. Vandaar dat we nog meer inzetten op gefaseerd maaibeheer. Hierdoor verschraalt de bodem waardoor meerdere plantensoorten en vooral grassen tot ontwikkeling komen.”

De geleide wandelingen doorheen het natuurreservaat starten om 9 uur, 10.30 uur, 14 uur en 16 uur beneden onder de ringbrug van de R8 gelegen aan de N43. (BRU)