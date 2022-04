Gratis fiets- en wandelveerdiensten over de IJzer opnieuw open

Vanaf zaterdag 30 april kunnen fietsers en wandelaars opnieuw gebruikmaken van een veerdienst over de IJzer.

Twee elektrische veerbootjes zetten mensen over ter hoogte van De Fot’Oeil en Rapestraat in het Blankaartgebied of ter hoogte van de IJzerdijk nabij de Dodengang (Stiltepad) en Galileiwegel op de Beerstblotestraat.

De veerbootjes langs de IJzerdijk deden hun intrede in 2020. In 2021 werden de bootjes gemotoriseerd en aangepast zodat ook fietsers de oversteek zouden kunnen maken. Ook de pontons, fietsgleuven, trappen en veren werden vernieuwd. Met succes, want het aantal gebruikers was meer dan verdubbeld vorig jaar, met bijna 6.000 gebruikers. 36 procent van de passagiers stapte aan boord van de boot bij de Rapestraat, 64 procent koos voor de veerboot bij de Dodengang. De helft had de fiets bij.

Vaartijden

De vaardienst is in mei en juni elk weekend en tijdens brug- of feestdagen open van 14 tot 17 uur, in juli en augustus elke dag van 11 tot 18 uur, vanaf september elk weekend van 14 tot 17 uur.

Bij heel slecht weer varen de bootjes niet uit. Check www.bezoekdiksmuide.be/veerdiensten voor vertrek.