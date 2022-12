Gratis feest op kerstavond in ‘t Leeshuus in Oostende

“Vroeger werd al eens een minifeest georganiseerd voor eenzame vrienden en voor de tweede editie, zaterdag op kerstavond, werden 25 trouwe klanten geïnviteerd om samen Kerst te vieren”, vertelt Bea De Rouck, centrumleidster van ’t Leeshuus.

“Met de steun van onze vrijwilligers en horecazaken uit het centrum konden we een gratis kerstmaaltijd met alles erop en eraan, aanbieden aan onze gasten. Ze werden in de watten gelegd en werden ook nog verrast op een mooi kerstverhaal uit Japan, dat door mij voorgelezen werd. We zijn blij en fier dat we onze trouwe klanten op die manier kunnen verwennen. De deur van ’t Leeshuus staat altijd open voor iedereen!”

‘t Leeshuus op de Groentemarkt in Oostende opende acht jaar geleden de deuren. Bedoeling was een huis, een ontmoetingsruimte, te creëren, waar boeken zeer goedkoop konden gekocht worden, waar het gezellig is om te verpozen bij het lezen van een boek én tegen democratische prijs, iets te consumeren.

Er staan duizenden boeken te wachten op kopers of gewoon lezers. Er is tegelijk een warme thuis gecreëerd waar mensen laagdrempelig kunnen genieten van boeken en literatuur. Het boek is een bindmiddel tussen alle lagen van de bevolking.

’t Leeshuus is ook uitgegroeid tot een ‘nationaal’ ontmoetingscentrum, waar artiesten, schrijvers en kunstenaars elkaar vinden om van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. Er worden ook voordrachten en mini-concerten georganiseerd, waarbij iedereen welkom is.

(FRO)