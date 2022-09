Gratis elektrische rolstoel beschikbaar voor mensen met een mobiliteitsbeperking

Tot eind maart 2023 kan men in Natuurcentrum Beisbroek gratis een elektrische rolstoel ontlenen. In april 2023 verhuist de rolstoel naar de woonzorgcentra van Mintus.

Door zijn unieke wendbaarheid is deze rolstoel niet alleen geschikt voor het strand, maar ook voor bv. drukke parken, smalle bospaadjes, oneffen terrein…Personen in een rolstoel kunnen op die manier zelfstandig een dagje van een boswandeling genieten, alleen of met hun gezin of vrienden. In alle veiligheid, want deze rolstoel kan niet kantelen. Sommige ontleners hebben misschien nood aan begeleiding, maar in dat geval kan de joystick probleemloos door de begeleider bediend worden.

Toegankelijkheidsreflex

“Deze actie past in de inspanningen van het stadsbestuur om parken en natuurgebieden toegankelijker te maken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Zo werden in 2020 veertig rolstoeltoegankelijke picknicktafels geplaatst in verschillende parken in Brugge. In 2021 werkte Brugge mee als testgemeente voor het project ‘Onbeperkt buiten XL’ van Good Planet om de communicatie over toegankelijkheid van parken en natuurgebieden in de toekomst te verbeteren. Bij (her)inrichting van parken en groenzones wordt ook altijd de toegankelijkheidsreflex toegepast.”

Lovende feedback

Schepen van Welzijn Pieter Marechal: “In Brugge vinden we het belangrijk dat de stad toegankelijk is voor iedereen. Een mooi voorbeeld daarvan is het project ‘Zon, Zee, Zorgeloos’ in Zeebrugge, waar mensen met een mobiliteitsbeperking kunnen genieten van een dagje aan zee. Vorig jaar hebben we voor de eerste keer de ‘Meriete all terrain’ elektrische rolstoel uitgetest. Omdat de feedback zo lovend was, hebben we beslist om er zelf een aan te kopen. We zijn blij dat we deze rolstoel kunnen gebruiken in Beisbroek.”

De elektrische rolstoel kan je reserveren bij Natuurcentrum Beisbroek: natuurcentrum@beisbroek.be of 050 32 90 20. (CGRA)