Gratis elektrische fiets of speedpedelec testen in Ichtegem

De gemeente Ichtegem zet sterk in op klimaatbeleid. In de nieuwe klimaatbrochure lees je er alles over. Een eerste actie is de komst van de Testkaravaan.

“Een mobiliteitsverschuiving is nodig. Onze inwoners kunnen zich inschrijven voor De Testkaravaan, een initiatief van de provincie waarbij mensen gedurende een periode van 14 dagen in maart gratis een elektrische fiets, bakfiets of speedpedelec kunnen uitproberen. Zo hopen we mensen aan te zetten om zich milieuvriendelijker te verplaatsen”, kadert schepen van Milieu Celesta Muylle. Inschrijven voor de Testkaravaan kan via www.testkaravaan.be; de gemeentelijke klimaatbrochure kan je afhalen in het administratief centrum of downloaden via https://www.ichtegem.be/klimaatplan.

(ED/foto Coghe)