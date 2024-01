Gratis digihulp aan huis voor online vragen

Wie benieuwd is naar de mogelijkheden van een smartphone of computer en wil bijleren over apps, kan terecht bij een van de vijf digipunten die Waregem rijk is: ’t Gaverpeirdje, stadsbibliotheek, bibliotheek Desselgem, bibliotheek Sint-Eloois-Vijve, en ‘t Kelderke. Er kan sinds kort ook een beroep worden gedaan op een digihelper die aan huis alle vragen komt oplossen.

“We willen inderdaad initiatieven in het kader van e-inclusie in het algemeen ondersteunen”, luidt het bij het stadsbestuur. “We voorzien acties en oplossingen in de meest brede zin van het woord om digitale uitsluiting te voorkomen. De digitale wereld evolueert in een heel snel tempo en wij vinden het echt zeer belangrijk dat iedereen digitaal mee kan. Iedereen heeft immers recht op toegang tot computers en internet om duidelijke antwoorden op digitale vragen te krijgen en begeleiding te bekomen om digitale talenten te ontdekken of bij te werken.”

Voor concrete onderwerpen komen de digihelpers van Beego zelf desgewenst één keer per maand een uur gratis aan huis voor conretere onderwerpen. Wie het financieel wat moeilijk heeft, kan thuis bovendien toch een internetverbinding krijgen. Alle initiatieven zijn nog maar in de opstartfase, worden dagelijks bijgestuurd en aangevuld met nog meer bestaande projecten.

Studenten gezocht

Voor digihulp aan huis is het stadbestuur op zoek naar enthousiaste studenten die interesse hebben in een bijverdienste als coach. Geïnteresseerde Waregemse studenten kunnen zich laten registreren via www.beego.be/studentenjob of contact opnemen met Eline De Smyter via 056 62 87 47 of eline.desmyter.be. (PPW)

Meer info: www.waregem.be/samendigitaal, 056 62 12 11 en info@waregem.be