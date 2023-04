Gratis computerassistentie in Bib in het Park in Wevelgem om digitale kloof te verkleinen

Vanaf zaterdag 1 april kan iedereen die nood heeft aan computerassistentie terecht in Bib in het Park in Wevelgem. Daar wordt voortaan elke zaterdagochtend een Digipunt ingericht. Wevelgem organiseert dat hulploket in het kader van het project ‘Iedereen Digitaal’ en vanuit e-inclusie. Op die manier wil de gemeente de digitale kloof verkleinen.

Op dit moment bieden de lokale dienstencentra (LDC’s) wekelijks hulp bij digitale hindernissen op maandag tussen 14 en 16 uur. Dat bestaande aanbod gaat de gemeente nu uitbreiden. Iedere zaterdag tussen 9 en 11 uur kunnen mensen in Bib in het Park aan de infobalie terecht met digitale problemen en vragen.

Alle leeftijden

Waar het LDC-aanbod specifiek mikt op senioren, wil de gemeente met het Digipunt burgers van alle leeftijden bereiken. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal het bestaan uit één of twee vrijwilligers. Wie er gaat aankloppen, hoeft niet vooraf een afspraak te maken of te reserveren. De verleende hulp is ook totaal gratis, ongeacht de duurtijd. En de vragen en struikelblokken kunnen van allerlei aard zijn. Eindbedoeling is dat mensen er dingen bijleren die ze eventueel achteraf ook zelf met nieuwe mensen kunnen delen.

“Wevelgem start met een wekelijks tijdsblok van twee uur op zaterdagmorgen in de bib. Afhankelijk van het succes kan dat uitgebreid worden: zowel in tijd als locaties, bijvoorbeeld naar de deelgemeentes”, zegt schepen van Integratie en Gelijke Kansen Bas Surmont (cd&v). “De gemeente is ook steeds op zoek naar extra vrijwilligers om het Digipunt te bemannen, via het platform ‘Give a day’. (AV)