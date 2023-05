Gratis belbus naar Torhoutse Markt op woensdag en zaterdag

Torhoutenaren kunnen gratis de belbus naar de Markt nemen op woensdagvoormiddag (marktdag) en zaterdagnamiddag (inkoopdag). Het stadsbestuur heeft daarvoor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de vervoersmaatschappij De Lijn. De gemeenteraad gaf maandagavond groen licht.

Het komt erop neer dat de stad via het derdebetalerssysteem het heen- en terugticket van de gebruiker betaalt, van thuis naar de Markt en omgekeerd. Dat is duurder dan tot nu toe, want De Lijn heeft haar tarieven recent verhoogd. Concreet is de prijs voor een rit heen en terug gestegen van 2,50 naar 4,10 euro.

De overeenkomst geldt voor een jaar en kan stilzwijgend verlengd worden. De gemeenteraad keurde de nieuwe regeling goed. De belbus rijdt al meer dan twintig jaar in Torhout. Hij deed zijn intrede in juni 2002. Het comfort in de bus is intussen uiteraard toegenomen.