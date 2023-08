Gratis AED-toestel en zonnecrème op Deerlijkse evenementen

De gemeente Deerlijk lanceert een zogenaamde preventiezuil. Verenigingen kunnen deze gratis ontlenen voor hun evenement via de uitleendienst.

“De preventiezuil bestaat uit een geraamte, waaraan er heel gemakkelijk verschillende panelen kunnen bevestigd worden”, verduidelijkt schepen van Welzijn en Feestelijkheden Louis Vanderbeken (CD&V). “De vereniging die de zuil uitleent, kiest zelf enkele wanden uit.”

“Zo is er een wand rond het thema ‘zomer’ met gratis zonnecrème voor kinderen en volwassenen. We hebben ook een paneel met een mobiel AED-toestel voor wanneer er zich een hartstilstand zou voordoen. Dat kadert perfect binnen de titel ‘hartveilige gemeente’ die we in Deerlijk behaald hebben. Er is ook een zijkant rond het thema ‘hygiëne’ met daarop een gratis dispenser voor handgel. We hopen dat vele verenigingen gebruik zullen maken van dit gratis aanbod en ze zo ook mee kunnen sensibiliseren. Alle uitleg is te vinden op de website van de gemeente.”