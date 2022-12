Grand Casino Knokke voor de tweede keer genomineerd als beste casino van België

De World Casino Awards worden straks voor de tweede keer uitgereikt. Dit zusterevenement van de prestigieuze World Travel Awards viert en beloont uitmuntendheid in de casino-industrie over de hele wereld. Met Grand Casino Knokke sleept ook een van de grootste trekpleisters van Knokke-Heist een nominatie in de wacht voor de verkiezing van beste casino van België. Het Casino Knokke kan straks voor de tweede opeenvolgende keer de gegeerde prijs ontvangen.

“Onze nieuwe nominatie overtreft al onze verwachtingen” vertelt Casino Director Thomas Van Cromphout. “Het voelt als een beloning voor de inzet, het werk en het enthousiasme dat ons team heeft getoond. We willen niet stilzitten en zijn dus all-in gegaan voor vernieuwing. De reacties doorheen de voorbije maanden van onze trouwe klanten waren fantastisch. Je ziet wel dat deze awards ook leven bij onze klanten. Dagelijks komen er bezoekers naar mij om te zeggen dat ze zeker voor ons stemmen. Enkel de korte interactie doet al deugd”, zegt Thomas.

“Tuurlijk hopen we dat Grand Casino Knokke voor de tweede opeenvolgende keer deze gerenommeerde prijs kan ontvangen. En als we dat ook effectief doen, volgt een feestje mét al onze klanten.” Stemmen op Grand Casino Knokke als beste casino van België kan nog tot en met zondag 18 december via: https://worldcasinoawards.com/vote/grand-casino-knokke-2022. (DM)