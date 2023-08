Grafsteen van Noord-Indische soldaat uit WO I gevonden naast bouwwerf: “Geen idee hoe dit hier terechtkomt”

Een voorbijganger ontdekte recent een speciale steen naast een bouwwerf langs de Kruishoutemseweg in Waregem. Het zou om de grafsteen van een Noord-Indische soldaat uit het Britse leger gaan, maar zijn naam en geboortedatum lijken bewust uitgehouwen. Het is voorlopig een raadsel hoe de steen er terechtkwam.

“Mijn zoon merkte het op toen hij naar huis fietste”, doet Waregemnaar Redwan Ettijrini zijn relaas. “Hij vertelde dat hij een speciale steen had zien liggen met sierschrift op. Maar toen kon ik mij niet inbeelden dat het om een grafsteen zou gaan. Enkele dagen later passeerde ik er met de auto en zijn we samen een kijkje gaan nemen. Ik verschoot mij een bult toen we ontdekten dat het de steen van een oorlogsgraf bleek te zijn.”

Redwan en zijn zoon vonden de steen in de struiken naast een bouwwerf in de Kruishoutemseweg, waar een nieuwe woonwijk wordt aangelegd tussen het kruispunt met de Oosterlaan (R35) en restaurant ‘t Houtvuur. “Ik vroeg mij direct af of de aannemer tijdens de graafwerken menselijke resten had ontdekt, maar dat zou ik wel vernomen hebben, dacht ik.”

Stoffelijk overschot

Bouwvakkers die al even op de site werken, hebben ook geen weet van stoffelijk overschot. “Wij vermoeden dat iemand dit hier heeft achtergelaten. De steen is nog intact, die moet ergens uitgehaald zijn. Tijdens graafwerken zou zoiets hoogstwaarschijnlijk afbreken.”

Op de grafsteen staan religieuze woorden, maar de letters die de naam en geboortedatum van de soldaat moeten weergeven, zijn onleesbaar. “Ze lijken wel bewust uitgehouwen, want de rest is zo goed als ongeschonden”, vertelt Redwan. “Hij moet gesneuveld zijn op 5 of 6 juni, en 21 of 31 jaar oud geweest zijn, dat kan je deels achterhalen op de steen.”

Brits-Indisch leger

“Zijn naam kan Khan zijn, Mona of Moha Khan, maar dat is erg onduidelijk. Misschien dat een beeldhouwer de uitgehouwen letters en getallen kan ontcijferen. Je leest wel ‘10th Baluch Regiment’, dat blijkt een afdeling te zijn van het toenmalige Brits-Indisch leger, dat hier mee vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog. De soldaat was volgens mij een strijder uit Noord-India, wat nu Pakistan is. Grafzerken van dat regiment vond ik online ook op andere begraafplaatsen, in Ieper en Nederland en zelfs in Singapore.”

Hoe de grafsteen op een bouwwerf terechtkwam, is voorlopig een raadsel. “Dat ligt daar in de struiken, dat kan toch niet zomaar? Een grafsteen van een oud-strijder uit de Eerste Wereldoorlog, verbonden aan het Britse leger? Het zou schandalig zijn moest iemand die steen hier zomaar achtergelaten hebben.”

Contrast

“Dat is erg onrespectvol. Die soldaat reisde duizenden kilometers naar Europa en is gesneuveld terwijl hij ons land en onze vrijheid verdedigde. Het contrast met de soldaten op de Amerikaanse begraafplaats hier wat verderop kan niet groter zijn. Daar werkt men dagelijks om de graven proper te houden.”

Het stadsbestuur was niet op de hoogte van de grafsteen en zal hem laten onderzoeken door de archiefdienst. (LV)