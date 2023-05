Grafkuisende jongeren gaan viraal: 11 miljoen views op TikTok

Een half jaar nadat Léon en Ona Berteloot uit Tielt hun bedrijfje Witte Vlinder hebben opgericht om graven te onderhouden, slaat hun verhaal ook online aan.

Eind oktober bracht De Krant van West-Vlaanderen al in primeur het verhaal van Léon en Ona Berteloot uit Tielt, die een bedrijfje hadden opgericht om graven te onderhouden. Met Witte Vlinder gaan ze elke maand langs om een rustplaats van een dierbare proper te maken. Op die manier ontzorgen ze mensen die niet altijd even mobiel zijn of in de buurt van een bepaald kerkhof wonen. Ze zijn nog maar 16 en 18 jaar, maar pakken het slim aan.

De klanten ontvangen elke maand een voor en na foto en kunnen ook de lievelingsmuziek van de overledene doorgeven. Die muziek spelen de twee jonge ondernemers dan af tijdens het schoonmaken.

Naamsbekendheid

De jongeren maken ook slim gebruik van sociale media. Zo hadden ze al meteen een Instagram- en Facebook-pagina, en deelden ze ook video’s op TikTok. In februari haalden ze zo al 1 miljoen views, vandaag zijn er dat al 10 miljoen meer. En dat gaat dan nog over één bepaalde video, waarbij ze een graf poetsen. Ook hun andere video’s doen het goed, met drie die vlotjes boven de miljoen kijkers halen. Alles samen hebben ze al meer dan 10.000 volgers.

(lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Léon: “We hadden dit zelf niet verwacht maar zijn wel heel blij dat we ook daar onze naamsbekendheid kunnen vergroten.”

Ona: “Het begon allemaal in Tielt omdat we naast onze oma ook andere mensen wilden helpen met onze hulp, maar we hebben blijkbaar een gat in de markt gevonden. Ondertussen zijn we al actief in andere regio’s zoals Gent, Brugge, Beernem, … Afhankelijk van de vraag beslissen we om op te starten in steden waarvoor aanvragen binnenkomen.”