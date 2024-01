Grafisch werk van Els Vos te kijk in Muze’um L: “Fasen van de veranderlijkheid”

Met grafiekkunst van Els Vos zet Muze’um L de overgang van de donkere winter naar het licht van de lente in. De tentoonstelling is iedere zondag gratis te bezoeken tot en met 17 maart.

Licht en schaduw en de veranderingen in de natuur en de tijd bepalen mee de beleving van Muze’um L op de Zilverberg. “Geïnspireerd door het gebouw en waar het staat ben ik begonnen aan een reeks unieke etsen”, legt kunstenares Els Vos uit. “Het werd een serie waarbij elk onderdeel een ander tijdsmoment verbeeldt. De overgang van donker naar licht, het verschuiven en verglijden van de uren en dagen, de voortdurende veranderlijkheid van het licht vormen de rode draad. Alles waar Muze’um L voor staat, wat het omringt en waarmee het in dialoog gaat kan je in de etsen ontdekken zoals grassen, planten en ook wolken.”

Els Vos is een Antwerpse die in Winksele haar atelier heeft. Haar werken bevinden zich onder andere in collecties van het Prentenkabinet van het museum Plantin-Moretus en de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen.

Geen dag zonder lijn

“Ik heb voor deze tentoonstelling vooral gewerkt met droge naald, soms een lijnets gecombineerd met aquatint. De werken zijn opgebouwd uit lijnen en bestaat uit meerdere lagen die ik eigenhandig drukte in mijn atelier. Ik vind het boeiend om reeksen te maken en zo de verschillende fasen van de veranderlijkheid te verbeelden. Bijna alles komt steeds weer anders terug en vormt zo een cyclische beweging. Licht en donker, lucht en aarde, ritme en lijn, elke dag weer, net zoals het leven.”

De tentoonstelling ‘Geen dag zonder lijn’ van Els Vos loopt tot en met 17 maart iedere zondag van 14 tot 17 uur in Muze’um L, Bergstraat 23 in Rumbeke. De kunstwerken rond het museum zijn dagelijks gratis te bezoeken van zonsopgang tot zonsondergang.

Op het middaguur speelt op een zonnige dag het licht van de zon in de patio van het lichtmuseum doordat de architect in de wand een opening liet, pal op de lichtmeridiaan O 3°7’45”. (BCR)

www.muzeumL.be (Bart Crabbe)