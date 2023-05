Graf van abt van Eeckhoutabdij gevonden op site van toekomstige expohal BRUSK in Brugge

Sinds begin deze week graaft een archeologisch team van Raakvlak langs de Eekhoutpoort in Brugge op de toekomstige locatie van de tentoonstellingshal BRUSK. De opgraving ligt op de vroegere speelplaats van de kleuter- en lagere afdeling van het Sint-Andreasinstituut, maar ook op de locatie van de verdwenen Eekhoutabdij. Hoge verwachtingen, maar die werden al ruimschoots ingelost met de vondst van het graf van een abt.

Met de nieuwe tentoonstellingshal BRUSK, het onderzoekscentrum BRON, de renovatie van het Groeningemuseum en de aanleg van een nieuwe, groene kunstsite in het midden van het Brugse Museumkwartier investeert Stad Brugge in een innovatief, hedendaags kunstbeleid met een uitstraling tot ver buiten onze landsgrenzen. In het hart van de Brugse binnenstad bouwt Musea Brugge aan de toekomst … en Raakvlak bouwt aan het verleden.

Oudste abdij

In tegenstelling tot andere historische steden, zijn religieuze instellingen laatkomers in Brugge. De Eekhoutabdij is een iconische site en waarschijnlijk de oudste in de Brugse binnenstad. Haar oorsprong is gehuld in mysterie: op een eiland tussen verschillende Reie-armen woont rond 1050 een heremiet of kluizenaar genaamd Everelmus.

Hij bouwt er een kerk gewijd aan Sint-Bartholomeus. Hoewel dit verhaal als een legende beschouwd wordt, hebben de archeologen van Raakvlak op basis van mechanisch booronderzoek een voordien ongekende, opgevulde Reie-arm ontdekt. Samen met de Dijver is de plek dus omsloten door water!

Vanaf de 12e eeuw is er meer zekerheid. Dan schenkt de graaf een domein ten zuiden van de Burg aan de abdij. In 1130 bouwen een aantal monniken hier een kapel. Ook uit deze periode hebben de archeologen nu sporen ontdekt: een imposante muur opgebouwd uit veldstenen. Deze bouwtechniek is typerend voor de 12e eeuw. Meer dan waarschijnlijk zijn dus resten ontdekt van de vroege abdij.

Een kruisje uit de grafkelder. © Raakvlak

Nadien ondergaat de abdij verschillende veranderingen, tot de uiteindelijke opgave en sloop in 1796. Maar sommige van haar bewoners zijn gebleven. De opgraving onthult verschillende grafkelders. Deze vorm van begraven is typisch Brugs, maar één graf is toch heel bijzonder.

Kruisje

Het gaat om een groot graf dat uitzonderlijk is voorzien van een vloer. De grafkelder is gebouwd in de 17e eeuw. Dat herkennen de archeologen aan de bouwwijze. Hij is begraven met het hoofd naar het oosten, wat erop wijst dat het hier om een geestelijke gaat. Dit beeld wordt versterkt door de vondst van een kruisje dat hij bij zich droeg. Wat de archeologen echt kippenvel bezorgt, is dat zelfs een naam geschilderd is in het graf: “NICOLAUS VAN…”.

Hoewel een deel van de letters ontbreekt, zal de overledene geïdentificeerd kunnen worden. Als het hier om een hoge geestelijke gaat, springt de naam van Nicolaas van Troostenberghe in het oog. Hij was abt van de Eekhoutabdij tussen 1623 en 1654. Verder onderzoek op de site en in het archief zal hier ongetwijfeld meer duidelijkheid brengen.

Heremiet

Cultuurschepen Nico Blontronck stelt: “Iedereen weet dat ik verzot ben op Brugse legenden. En het verhaal van de mysterieuze heremiet Everelmus is toch één van de mooiste. Dat archeologisch onderzoek nu tastbaar bewijs vindt voor een duizend jaar oud Brugs verhaal, dat maakt mij bijzonder blij. Ik ben reuze benieuwd wat hier nog allemaal uit de grond komt.”

Pascal Ennaert, voorzitter Raakvlak, zegt: “Ik volg het archeologisch onderzoek in Brugge op de voet, maar word toch nog steeds verrast. Dat we na vierhonderd jaar mogelijks het graf vinden van een uit de archieven bekende stadsgenoot is echt fenomenaal. Keer op keer legt de archeologie in onze stad de materiële bewijzen bloot voor historische hypothesen en archivarische documenten. Dat blijft toch elke keer opwindend.”

Voor Dieter Verwerft, archeoloog, zijn opgravingen als deze, waar hij als kind van droomde: “Het lijkt misschien niet bijzonder, maar een veldstenen muur uit de 12e eeuw, dat is van enorm belang voor de Brugse geschiedenis. Op de archeologiedagen geef ik met heel veel plezier een woordje uitleg bij deze topvondsten.”