Graf met mysterieuze inscriptie geeft straks geheimen prijs: “Net ons eigen paneel van Rechtvaardige Rechters”

Een bericht uit een ver verleden, gebeiteld in natuursteen op een graf. Deze nieuwe vondst tussen de Ieperse Lakenhallen en de kathedraal spreekt tot de verbeelding van archeologen en streekbewoners. De inscriptie is nog niet volledig leesbaar, maar binnenkort wordt de steen van het graf gelicht. “Dit voelt aan als ons eigen paneel van De Rechtvaardige Rechters.”

Na de blootlegging van een bisschoppelijk paleis, vleeshuis, kademuur, klotendolk en meer dan duizend middeleeuwse skeletten stootten archeologen deze week op een primeur tijdens de opgravingen, die in het najaar van 2020 zijn gestart bij de Ieperse Leet. Het gaat om een grafsteen, met de nadruk op steen.

Natuursteen

“Alle skeletten die we tot dusver bovenhaalden, lagen begraven in houten kisten. Dit is de eerste deksteen uit natuursteen. De vondst heeft de vorm van een trapezoïde, wat wijst op een graf”, zegt archeologe Fran Vanherweghe, die intussen een jaar aan de slag is op de site voor archeologiebedrijf BAAC Vlaanderen.

Verschillende hypotheses

De grafsteen bevindt zich op het Sint-Maartensplein tussen de Lakenhallen en de kathedraal. “Normaal verwachten we zo’n deksteen in de kerk, niet erbuiten”, aldus Vanherweghe. “We hebben nu verschillende hypotheses. Het kan gaan om iemand die van de kerk naar het kerkhof werd verlegd. Of de steen werd hergebruikt voor een persoon die geld genoeg had om dat te betalen. Deze grafsteen past precies in de breedte van onze sleuf, zodat we dit volledig kunnen opgraven en onderzoeken. Tal van andere graven zijn niet volledig. We hebben dus geluk, de kans is misschien een op duizend.”

“We hebben veel geluk dat we deze steen volledig kunnen opgraven en onderzoeken”

Nog een primeur: de vondst vertoont een inscriptie. “Ook de eerste die ik hier aantref. Na het opkuiswerk hebben we ontdekt dat het wellicht gaat om Latijn. De inscriptie begint met een kruisje, gevolgd door de afkorting Chr. van Christus en St. Iohans. Wat verder is de verwering te groot. Het enige wat we nog kunnen lezen: Do., wellicht van ‘dominus’, gevolgd door BRV en vermoedelijk een O. We hebben al even gezocht naar Sint-Johannesen in Ieper, maar veel vonden we nog niet. Wie kan helpen, is steeds welkom.”

Spannend

Het mysterie kan binnenkort onthuld worden. “We wachten op een overleg met erfgoedcoördinator Jan Decorte, die even met vakantie is, en de werfaannemer om de deksteen te lichten. Het wordt een heuse opdracht om dit op een deftige manier te doen, want de steen vertoont barsten en is niet meer in perfecte staat. Na die karwei weten we of er een graf is met een persoon, die hopelijk nog een ring draagt of andere voorwerpen voor identificatie. Best spannend.”

Ridder, edelman of abt?

“Op termijn kunnen specialisten de inscriptie misschien nog ontcijferen met een zandtechniek”, zegt Jeroen van den Borre, een andere archeoloog van BAAC Vlaanderen. “Door de verwering heb ik het gevoel dat die steen niet op zijn plaats ligt. Hij ligt wel in dezelfde richting als de andere graven. Het gaat alleszins om iemand met prestige, die zo’n graf kan betalen. Zoals een ridder, edelman of abt. Deze vondst voelt nu wat aan als ons eigen paneel van De Rechtvaardige Rechters.” (TP)