Gouverneur roept op tot betere samenwerking in strijd tegen transmigratie

Gouverneur Carl Decaluwé roept op tot een betere samenwerking tussen Frontex, Europol en de federale gerechtelijke politie in de strijd tegen de transmigratieproblematiek. Dat zei hij op basis van de jaarcijfers van het aantal opgepakte transmigranten in West-Vlaanderen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk willen maken. Dat cijfer ligt dit jaar lager omdat er minder controles gebeurden, maar volgens de gouverneur gaat het in werkelijkheid om een toenemende problematiek.

Vorig jaar werden in West-Vlaanderen maar lieft 4.101 transmigranten gevat die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilden maken. Dat cijfer ligt iets lager dan in 2020, omdat er minder controles zijn gebeurd. Ook ligt de focus van de controles steeds vaker op het vatten van mensensmokkelaars en tussenpersonen.

Ondanks de dalende cijfers, wijst de gouverneur op een toenemende problematiek. “We zien dat transmigranten hier vaker blijven rondhangen, vooral in kraakpanden. We hebben bij wijze van spreke de adressen van die panden, dus daar moeten we veel scherper in zijn. Het gebeurt ook steeds vaker dat er gevallen van agressie zijn. Die bendes moeten aangepakt worden”, zegt Decaluwé.

Georganiseerde criminaliteit

Ook wijst de gouverneur op de spectaculaire toename van overstekers richting het VK. “Dat gebeurt vooral vanuit Frankrijk, maar heel vaak passeert de logistieke keten ook in ons land.” Daarom pleit Decaluwé voor een betere samenwerking tussen Frontex Europol en de federale gerechtelijke politie. “We praten hier over heel grote georganiseerde criminaliteit. Het is een verontrustende trend en daar moeten we doeltreffender op reageren.”