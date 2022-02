Gouverneur roept op om voor te bereiden op de storm, provinciedomeinen gaan dicht: “Blijf binnen als het kan”

Met de aangekondigde zware storm en code oranje voor morgenmiddag/avond neemt de provincie de nodige maatregelen.

Op vrijdag tussen 14 uur en 19 uur wordt een zware zuidwesterstorm (windkracht 10 op de schaal van Beaufort) verwacht, met in de provincie West-Vlaanderen rukwinden tussen 100 en 130 km/u. Een dergelijke storm kan veel schade aanrichten en ook het verkeer ernstig verstoren. Om die te beperken, roept de gouverneur de West-Vlamingen op om zelf maatregelen te nemen om stormschade zoveel als mogelijk te voorkomen.

Het nummer 1722 is al sinds 15 februari actief en blijft dit ook voor de storm Eunice. Het is bedoeld voor brandweerbijstand bij stormschade, zonder dat er levens in gevaar zijn. Het noodnummer 112 moet vrijgehouden worden voor personen in levensgevaar.

Provinciale maatregelen

De deputatie legt een toegangsverbod op voor de provinciale domeinen van vrijdagochtend 18 februari om 8 uur tot en met zaterdagnacht 19 februari om middernacht. Het provinciedomein Sterrebos in Rumbeke (Roeselare) sluit al deze middag 17 februari om 16 uur omdat dit domein oude bomen heeft die uiterst stormgevoelig zijn.

Het toegangsverbod houdt ook in dat alle geplande publieksactiviteiten in de provinciedomeinen verboden worden. Het toegangsverbod geldt niet voor de groene assen (fietssnelwegen en fietspaden). De provinciedomeinen zijn terug toegankelijk op zondag 20 februari vanaf zonsopgang.

Lokale maatregelen

Het is mogelijk dat West-Vlaamse steden en gemeenten ook lokale maatregelen treffen voor de storm (bv. het afsluiten van bepaalde gebieden, het annuleren van evenementen). Hiervoor verwijst de gouverneur naar de lokale communicatiekanalen. “We hebben de steden en gemeenten opgeroepen om een zekere risicoanalyse te maken en een noodplanning klaar te maken. Meer kunnen we voorlopig niet doen. We kunnen alleen maar de mensen oproepen om zoveel mogelijk binnen te blijven en niet buiten te komen als het niet nodig is.”