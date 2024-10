Gouverneur overweegt volgende zomer drones in te zetten voor reddingsacties aan de kust én in onbewaakte badzones

Er zullen volgend jaar testen uitgevoerd worden met zwaardere drones voor reddingsacties aan de kust. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van gouverneur Carl Decaluwé. Die onderzoekt ook of drones in badzones kunnen ingezet: “Toeristen negeren waarschuwingsborden, zoals ‘baden verboden’. Ze willen die borden niet zien.”

Aanleiding van de vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) was het hoog aantal ernstige incidenten tijdens de zomermaanden, waarbij zelfs een dodelijk slachtoffer in een bewaakte zone en twee slachtoffers buiten de toezichturen van de reddingsdienst te betreuren vielen.

Kleine drones

“De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) maakt zelf geen gebruik van drones voor reddingsoperaties. Enkel de strandreddingsdienst van Blankenberge zet een eigen drone in, maar die wordt vooral gebruikt voor monitoring van de concentratie van de strandbezoekers, migrantenproblematiek in de duinen en op het strand en soms voor de zoektocht naar een verloren gelopen kind”, verduidelijkt Kurt Himpe.

“Voor effectieve reddingsoperaties wordt die niet gebruikt, omdat het een kleine drone is en het bereik, de vliegduur en de windbestendigheid van dit toestel beperkt is. Als er drones worden ingezet bij het zoeken boven badzones, dan waren dit tot nu toe vooral politiedrones. Maar het duurt natuurlijk een tijd vooraleer die kunnen worden opgeroepen, waardoor die inzet ook beperkt blijft”, aldus het provincieraadslid.

Test

In september deed het Maritiem Reddings- en CoördinatieCentrum (MRCC) een test met een zwaardere drone van het European Maritime Safety Agency (EMSA) voor een reddingsactie die verder van de kustlijn zou plaatsvinden, die langer zou duren of bij meer wind zou moeten uitgevoerd worden.

“De test vond echter plaats bij ongunstige randvoorwaarden, waardoor men momenteel bezig is met de voorbereiding van nieuwe testen in 2025. Er zal ook worden bekeken of deze drones boven de badzones kunnen ingezet worden”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

Borden overbodig?

Gouverneur Carl Decaluwé zegt dat nog meer borden en symbolen op het strand en aan de reddingsposten overbodig lijken. Het gaat bij strandbezoekers vaak om het probleem dat ze de borden niet willen zien en borden, hoe groot ze ook zijn, worden vaak bewust genegeerd.

“Een frappant voorbeeld was deze zomer toen mensen hun handdoek en kleren naast een metershoog waarschuwingsbord ‘baden verboden’ legden om dan doodleuk het water in te gaan”, hekelt provincieraadslid Kurt Himpe.

Betalen

Carl Decaluwé voegt eraan toe: “Rode vlaggen, borden worden door sommige toeristen straal genegeerd. Wat moeten we nog meer doen? Er onderschriften bij plaatsen? De mensen lezen het toch niet. Drones met camera’s kunnen een oplossing zijn, hun beelden kunnen gebruikt worden om de badzones te monitoren.”

“Zullen er op basis van die beelden gasboetes uitgedeeld worden? Of zullen die drones zelf de toeristen, die aan het baden zijn in een onbewaakte zone, aanmanen om uit het water te gaan? Tegenwoordig is er dank zij AI zeer veel mogelijk. De grote vraag is natuurlijk wie al die monitoring zal betalen….”