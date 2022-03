Gouverneur Decaluwé over nooddorp voor Oekraïne-opvang: “Zo’n centrum heb je niet in een week klaar”

West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé gaat samen met de burgemeesters op zoek naar een locatie waar straks mogelijks een noodopvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen moet komen. “Heel concreet en duidelijk is het allemaal nog niet, maar we bereiden ons wel grondig voor. Zo’n nooddorp heb je immers niet in een week klaar”, klinkt het.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) denkt aan noodopvangcentra of nooddorpen in elke provincie om de stroom aan Oekraïense oorlogsvluchtelingen naar ons land zo goed mogelijk op te vangen. Woensdagochtend vroeg de staatssecretaris, zelf net terug van de Pools-Oekraïense grens, aan de federale regering om de zogenaamde fase van het crisisbeheer af te kondigen. De hulpverlening en coördinatie zou zo bij het Nationaal Crisiscentrum terechtkomen.

Ook gouverneurs aan tafel

Een concreet gevolg daarvan is dat ook de gouverneurs mee in het bad komen. West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé las de plannen van de staatssecretaris zelf ook in de krant. “We hebben al een eerste overleg met het Crisiscentrum gehad en ongetwijfeld zullen er de komende dagen nog volgen”, zegt hij. “Heel concreet of 100 procent duidelijk is het allemaal nog lang niet, maar we bereiden ons intussen wel heel grondig voor.”

Tot vandaag keek Mahdi in eerste instantie naar de steden, gemeenten en hun inwoners om de Oekraïners die vluchten voor het geweld in hun land, op te vangen. Omdat de Oekraïense vluchtelingen onmiddellijk tijdelijke bescherming krijgen, moeten ze niet via Fedasil en de klassike asielcentra worden opgevangen. Maar elke dag ligt het aantal aanmeldingen in het Brusselse Jules Bordet-ziekenhuishoger. De vrees dat de huidige aanpak niet zal volstaan, is dan ook gegrond, vindt de West-Vlaamse gouverneur.

Verdere inspanningen

“Exacte cijfers wat het aantal opgevangen vluchtelingen in West-Vlaanderen betreft, heb ik niet. Maar het is wel zeer duidelijk dat de getallen groter en groter worden. Het ziet er bovendien ook naar uit dat de opvang en huisvesting een werk van langere adem zal worden”, aldus Carl Decaluwé. “Hoe we het noodopvangcentrum in onze provincie vorm zullen geven, moet de komende uren en dagen duidelijk worden. Ik ga alleszins alle burgemeesters opnieuw bevragen, in een zoektocht naar een mogelijke locatie. Evident is het allerminst, dat beseft iedereen. Zo’n nooddorp heb je niet in een week klaar. Maar we zullen er uiteraard alles aan doen om het zo goed en snel mogelijk op poten te krijgen.”

Toch verwacht de gouverneur nog verdere inspanningen van de hogere overheden. De Vlaamse regering beloofde al steden en gemeenten financieel te zullen ondersteunen, maar volgens Decaluwé is er ook nood aan wetgevende kaders. “Er heerst veel onduidelijkheid, net omdat er heel veel is aangekondigd in de media. Het is aan ons én aan Vlaanderen én aan de burgemeesters om alles in te proberen vullen. Ik hoop dat we snel in die federale fase kunnen komen, zo komt er weer wat meer richting en coördinatie”, besluit de gouverneur.