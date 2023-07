Gouverneur Carl Decaluwé bezoekt Brels zeiljacht in Zeebrugge

Gouverneur Carl Decaluwé kwam donderdag in Zeebrugge een kijkje nemen bij de Askoy II, het legendarische zeiljacht van Jacques Brel. Als alles goed gaat zou het jacht, dat intusen erkend werd als varend erfgoed, in september opnieuw te water gelaten worden. Bedoeling is ermee naar maritieme evenementen te gaan, maar dé ultieme bestemming is de Markiezenarchipel waar Brel jaren woonde en zijn laatste rustplaats kreeg. Een tocht die de gebroeders Staf en Piet Wittevrongel in Brels kielzog binnen hier en enkele jaren zelf zouden willen ondernemen.

Gouverneur Decaluwé toonde veel respect voor de manier waarop ze van het wrak opnieuw een zeewaardig zeiljacht maakten. “De gouverneur is zelf ook een liefhebber: hij heeft zelf een boot gehad die nota bene op dezelfde Antwerpse scheepswerf werd gebouwd als de Askoy, en beschikt daarnaast ook over een uitgebreide collectie miniatuurboten”, vertelt Piet Wittevrongel.

De Askoy II is niet alleen één van de grootste jachten ooit in België gebouwd, het was in de jaren zestig en zeventig het vlaggenschip van de Belgische vloot. De boot behoorde ooit toe aan twee bekende Belgen. Vooreerst de architect Hugo Van Kuyck, leerling van Horta. Daarna kocht Brel het jacht en trok er mee naar de Markiezen. Hij verkocht het jacht en de laatste eigenaar strandde ermee op de westkust van Nieuw Zeeland.

Tewaterlating eind september

In 2008 heeft de Vzw Save Askoy II van de gebroeders Wittevrongel het jacht geborgen en gerepatrieerd naar België. In een loods in Zeebrugge werd er door vrijwilligers vijftien jaar lang aan gewerkt. “De masten moeten nu nog omhoog en dan moet de scheepvaartinspectie ook nog langskomen. De tewaterlating zal wellicht voor eind september zijn”, zegt Piet Wittevrongel.

Vroegere lesgever ook aanwezig

Ook de 88-jarige Pierre Deseck, die Brel in ‘74 navigatielessen gaf in Oostende, was er donderdag bij. “Leuke anekdote: Brel volgde die lessen in het Nederlands. ‘La mer est Flamande, donc je suis les cours en Flamand’, zei hij. Deseck heeft thuis overigens nog postkaartjes liggen die hij van Brel kreeg toegestuurd tijdens diens zeilreis rond de wereld”, klinkt het.