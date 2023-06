Gouverneur Carl Decaluwé acht zich onbevoegd om te oordelen over Dalilla Hermans

West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decauwé heeft de Brugse gemeenteraad officieel gemeld dat hij onbevoegd is om te oordelen over de rechtmatigheid van de aanstelling van Dalilla Hermans tot trajectcoördinator van Brugge 2030.

In april uitte het Brugs gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) kritiek op de aanstelling van Dalilla Hermans door de vzw Brugge Plus. Zij heeft de opdracht gekregen om de kandidatuur van Brugge Europese Culturele Hoofdstad in 2030 voor te bereiden.

Procedure

Volgens Stefaan Sintobin is Dalilla Hermans, die gekend is voor haar strijd tegen het racisme en felle uitspraken, te weinig ‘verbindend’. Naast ideologische bezwaren had het oppositieraadslid opmerkingen over de procedure, over de vereisten die werden gesteld aan de kandidaten voor deze functie:

“Steeds meer lijkt het erop dat dit een getelefoneerde aanwerving is, ik durf zelfs zeggen een aanwerving die neigt naar positieve discriminatie. Ik kan mij onmogelijk voorstellen dat er voor een dergelijke vacature geen eisen werden gesteld zoals diploma of relevante ervaring”, zei hij tijdens de Brugse gemeenteraad.

“Voor vele andere, ‘lagere’ functies moeten kandidaten proeven, testen afleggen, moeten ze een case opbouwen, moeten ze psychotechnische proeven afleggen. Hier wordt een vacature in amper drie weken afgehandeld na een gesprek van 15 minuutjes. Dit klopt niet, dit voelt niet goed aan.”

Klacht

Bijgevolg stapte Stefaan Sintobin naar provinciegouverneur Carl Decaluwé. Hij vroeg alle relevante documenten met betrekking tot het dossier op en vroeg de gouverneur om het dossier grondig te doorlichten. Nu laat Carl Decaluwé de Brugse gemeenteraad weten dat hij niet bevoegd is, omdat Dalilla Hermans in dienst is van de vzw Brugge Plus, een privaatrechtelijke vereniging die haar aanstelde. Er kan bijgevolg enkel via de rechtbank tegen de aanstelling geprocedeerd worden voor mogelijke inbreuken op de vzw wetgeving.