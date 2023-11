Gouden seniorenfeest

Het gemeentelijk seniorenfeest is op donderdag 23 november aan een nieuwe uitgave toe in de Gaverhal. Het is een speciale editie want het initiatief wordt voor de 50ste keer georganiseerd.

“Het seniorenfeest is een klassieker in de Deerlijkse activiteitenkalender”, verduidelijkt schepen van Senioren Louis Vanderbeken (CD&V). “Alle 60-plussers zijn welkom voor een gezellige namiddag met allerlei optredens. Ook het aspect ontmoeting is heel belangrijk bij die activiteit. Alles wordt in goede banen geleid door het centraal feestcomité in samenwerking met de gemeentelijke seniorenraad. We zijn beide groeperingen daarvoor heel erkentelijk.”

“Schepen Louis mikt op een 500-tal aanwezigen. Ik ben iets optimistischer en ga voor 600 senioren”, vult voorzitter van het centraal feestcomité Rudy Verhulst aan. “Er waren ooit zelfs meer dan 900 aanwezigen maar dat is ondertussen een 30-tal jaar geleden. Het aanbod van activiteiten is nu ook zoveel groter geworden. We starten om 8 uur met een 20-tal mensen om de Gaverhal helemaal klaar te zetten. We kennen de opstelling ondertussen al voldoende. Tegen de middag zijn we daar mee klaar.”

De Romeo’s

“Het 50ste seniorenfeest wordt een grandioze showrevue van EHS Productions met optredens van Eddy Herman, Showballet Showcase en als hoofdattractie de Romeo’s”, stelt voorzitter van de seniorenraad Lucrèce Vandoorne. “Tijdens de pauze is er voor alle aanwezigen gratis koffie en een gebakje. Voor deze jubileumeditie is er ook een tombola voorzien waarbij 5 Deerlijkbonnen van 50 euro te winnen zijn en onmiddellijk na de show wordt er een gemeentelijke receptie aangeboden met hapjes en drankjes.”

“Om de senioren op een gemakkelijke manier naar de Gaverhal te brengen, zijn gratis bussen voorzien. Men kan opstappen op verschillende plaatsen in de gemeente.”

“Voor het woonzorgcentrum Heilige Familie zijn er zelfs twee bussen met een lift. We zijn alvast verheugd dat we op die manier minstens 46 mensen van het woonzorgcentrum kunnen verwelkomen.” (DRD)

