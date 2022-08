Gouden Merels verzameld voor 50 jaar De Valkaart

Tijdens de feestelijkheden voor de 50ste verjaardag van de Valkaart gingen meer dan dertig Gouden Merels-laureaten in op de uitnodiging van de erfgoedraad om met hun Gouden Merel naar het park te komen.

Door de jaren heen is de Gouden Merel een erkenning voor personen of verenigingen die zich hebben onderscheiden op cultureel of sportief vlak. Eén Merel sprong er toch een beetje uit. Het was de Gouden Merel van Zwemclub De Valkaart die de zware brand in 1991 overleefd heeft. “Hij was wel beschadigd en met de nodige zorg hebben we hem zoveel mogelijk weer opgepoetst. Maar voor ons blijft het een Gouden Merel die door ZVO gekoesterd wordt. We blijven zeer trots op de erkenning die we in 1988 kregen”, vertelt het bestuur. (GST)