Gouden jubileum voor Marie-Claire en Eddy

Ter gelegenheid van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden Eddy Taveirne en Marie-Claire Daenekindt door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Ze trouwden in Waregem op 1 december 1972. Robert werd geboren in Ruddervoorde op 21 augustus 1947. Hij begon zijn loopbaan bij zijn vader die aannemer was voor grondwerken en in april 1970 ging hij aan de slag als projectingenieur bij Fläkt in Roeselare. Hij gaf ook les als HVAC-technieker in de vormingsinstituten van Oostende en Kortrijk. Hij is nog graag actief bezig in de tuin en volgt de nieuwste HVAC-technieken op de voet. Hij steekt een handje toe bij de kinderen en houdt van een bezoekje bij familie en vrienden. Fietsen en reizen behoren ook tot zijn favoriete hobby’s. Marie-Claire zag het levenslicht in Waregem op 25 februari 1944. Ze gaf 35 jaar les in het Onze Lieve Vrouw Hemelvaartinstituut in Waregem. Ze houdt van reizen, knutselen, koken, bakken, dansen, zingen, kaarten en zwemmen. Ze houden beiden van lekker tafelen en wijn proeven in (vooral Franse) wijndomeinen. Robert en Marie-Claire hebben twee kinderen, Kristof en Eveline, en vier kleinkinderen: Eva, Charlotte, Lotte, Arthur. (PPW/foto MV)