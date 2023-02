Gouden jubileum voor Marc en Lutgarde

Ter gelegenheid van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden Marc Vanhoutte en Lutgarde Vanmeirhaeghe door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Ze trouwden in Nazareth op 2 februari in 1973.

Marc werd geboren in Kortrijk op 3 februari 1947. Hij werkte bij Vandendriessche in Kortrijk en Balta in Sint-Baafs-Vijve. Hij houdt van wielrennen, wandelen en voetbal.

Lutgarde zag het levenslicht in Oudenaarde op 5 april 1952. Ze was actief in de verzekeringssector en kreeg naast het ereteken van de arbeid eerste klasse ook de gouden medaille der kroonorde. Zij houdt van fietsen en wandelen. Ze koesteren mooie herinneringen aan de reizen naar Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

Marc en Lutgarde hebben één kind: Giovanni. Hun kleinkind heet Manon. (PPW)