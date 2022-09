Gouden jubileum voor Christine en Etienne

Etienne Tuttens en Christine Beirlaen zijn naar aanleiding van hun vijftigste huwelijksverjaardag samen met hun familie ontvangen in kasteel Ter Borcht in Meulebeke.

Etienne werd op 9 november 1949 geboren in Tielt, samen met zijn broer Eric. Vader Palmer was meubelmaker en moeder Maria Vannieuwenhuyse runde de meubelwinkel in de Tieltstraat in Meulebeke. “Het was voorbestemd dat ik de afdeling houtbewerking zou volgen aan het VTI in Tielt”, vertelt Etienne. “Na mijn legerdienst in Duitsland stapte ik samen met mijn broer in het bedrijf. Naast de winkelactiviteit waren wij aan de slag in het atelier, waar we keukens maakten. In 1987 openden we de nieuwe winkel in de Nijverheidsstraat. Die werd uitgebaat door Christine en mijn schoonzus Lucrèce Madou. Eric en ik legden ons toe op het aan huis leveren van de bestellingen en daarom zetten we de productie van keukens stop. We hebben de winkel bijna twintig jaar lang uitgebaat, tot mijn broer in 2004 ernstig ziek werd. Toen was het tijd om te stoppen en van het leven te genieten. Ik ben een echte vogelliefhebber en een vinkenier, bij de Roodborsten Marialoop.”

Christine zag het levenslicht op 8 juli 1947 in Waregem, waar ze tot haar zeventiende woonde. Toen verhuisde het gezin naar Anzegem. “Na de lagere school ging ik werken. Ik begon in een tapijtenbedrijf, waar ik niks anders moest doen dan tapijten stoppen. Heel stresserend. Gelukkig kon ik na een jaar gaan werken in een textielbedrijf dat op zoek was naar ‘bobijnsters’. Dat ben ik blijven doen tot aan mijn huwelijk met Etienne, op 8 juli 1972. We hebben elkaar ontmoet in de Golden River in Deerlijk. Onze vrijage duurde twee jaar. Na ons huwelijk werd ik ingeschakeld in de keukenfabricatie en later runde ik samen met mijn schoonzus de winkel. In onze winkel stonden er honderd salons, evenveel eetkamers, zeventig slaapkamers en veel kleinmeubelen. Het was werken van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Nu doen we het kalmer aan. Ik ben lid van Okra en sport veel: wandelen, fietsen, zwemmen, turnen en yoga.”

Etienne en Christine hebben een dochter Isabelle, getrouwd met Stefaan Bouckaert, en een kleindochter Justine.