Gouden huwelijksjubileum voor Theophiel en Marie

Op zaterdag 15 juli vierden Theophiel Van Vlaenderen (71) en Marie De Gieter (71) hun gouden huwelijksjubileum.

Marie en Fil zijn allebei afkomstig uit Lennik, in het mooie Pajottenland. Marie groeide op in een gezin met drie kinderen. Haar vader werkte in een verffabriek terwijl haar moeder een textielwinkel openhield. Fil bracht zijn jeugd door in een gezin met vier kinderen. Zijn vader was tewerkgesteld in een vetsmelterij terwijl zijn moeder de handen vol had met de zorg voor de kinderen. Fil was een tijdje werkzaam in de bouwsector tot hij als gemeentearbeider aan de slag ging in Lennik. Hij stond als buschauffeur in voor het vervoer van de kinderen naar de lokale gemeenteschool. Fil was ook gedurende 42 jaar actief als vrijwilliger bij het brandweerkorps van Lennik. Marie werkte als bediende bij de Buurtspoorwegen, die later werd omgedoopt tot De Lijn.

Marie en Fil leerden elkaar kennen in de jeugdbeweging: ze waren allebei lid van de BJB die nu de KLJ heet. Marie en Fil zorgden voor een mooi nageslacht. Ze hebben een hechte band met hun dochter Sigrid en schoonzoon Peter, en met hun zoon Jeroen. Ze zijn ook bijzonder trots op Hannelore en Margaux, hun twee kleinkinderen.

Marie en Fil kennen Nieuwpoort al meer dan 40 jaar. Ze brachten vroeger heel wat vakanties door in het appartement op de Zeedijk van haar ouders. In 2014 werd Nieuwpoort hun nieuwe thuishaven en ze wonen graag in hun appartement op de Zeedijk waar ze vanop de zesde verdieping volop kunnen genieten van een prachtig zeezicht. (PG/foto IV)