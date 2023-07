Gouden huwelijksjubileum voor bakkerspaar Eric en Lieve

Op zaterdag 1 juli vierden Eric Peck (73) en Lieve Remy (72) hun gouden huwelijksverjaardag. De ontvangst vanuit stad Tielt en het jubileumfeest vonden plaats in de Shamrock in Tielt. “Ik ben afkomstig van Deinze en mijn vrouw Lieve is afkomstig van Gent”, vertelt Eric.

“We leerden elkaar kennen tijdens een bal waar Will Tura de eregast was in Sint-Amandsberg. Op 11 juli 1973 stapten wij in het huwelijksbootje, ook in Sint-Amandsberg. Samen openden wij onze zelfstandige bakkerij in Gent en we verkochten brood en banket. Ik was de bakker en Lieve bediende de klanten in de winkel. Toen wij besloten om onze zaak over te laten, verhuisden we naar Aarsele, naar de Appelstraat. We kozen voor Aarsele, omdat mijn broer hier ook woont.” Het koppel kreeg twee kinderen en de familie werd aangevuld met vier kleinkinderen. “We hebben het hier goed in Aarsele. Wij zijn lid van Okra, Tuinhier en de Landelijke Gilde.” (NS/foto WM)