Gouden huwelijksgeluk voor Yvette en Machiel

Machiel Maenhout (75) en Yvette Dewinter (73) leerden mekaar kennen toen het koren en de maïs hoog stonden en Machiel regelmatig met de maaidorser passeerde aan de hoeve van de familie Dewinter in de Krommekeerstraat in Ruiselede. Yvette stond vaak aan de hekken te wachten om haar toekomstige te kunnen omhelzen.

Na enkele afspraken te hebben gemaakt in dancing De Olifant in Meulebeke, besloten de twee jongelingen een eind te stellen aan de verlovingsperiode. Ze huwden op 17 februari 1972 en gingen in de Vossenholstraat in Ruiselede wonen. Om den brode was Machiel eerst te werk gesteld in het brandstoffenbedrijf Olinger. Vijf jaren later gingen Yvette en Machiel wonen in de Schoutskruisestraat waar ze in 1985 een zelfstandige zaak in brandstoffen opstartten. Het gezin breidde uit met drie kinderen: Kristof, woont nu samen met Evy Meurisse (Louis, Stef, Celisia en Elsa). Daarna volgde Pascal, gehuwd met Sylvia Vander Vennet (Camiel en Marcel). Tenslotte Tineke, gehuwd met Tiemen Dedeyne (Guust, Thor). Toen ze met pensioen gingen, verhuisden de jubilarissen naar hun nieuwe woonst in de Groenestraat, waar ze genieten van het mooie interieur en de mooie tuin. Wanneer ze tijd overhebben, steekt Machiel een handje toe bij de kinderen en fungeert Yvette als kinderoppas voor de kleinkinderen. Zij houdt er toezicht op dat hun huistaken tijdig en naar behoren zijn afgewerkt. Yvette is eveneens nog lid van het zangkoor.

Gezellig samenzijn

Samen zijn Yvette en Machiel graag onder de mensen en werden ze lid van Neos, Vl@s, Landelijke Gilde en Ferm, waar regelmatig wordt gefietst en gezellig samenzijn troef is. Naar aanleiding van hun jubileum werden de jubilarissen in de bloemetjes gezet door het schepencollege.