Gouden huwelijk voor Sergio en Christiane

Op zaterdag 4 juni vierden Sergio Da Silva en Christiane De Ly uit de Kortentapstraat in Zande hun gouden huwelijksjubileum.

Sergio werd geboren in het Portugese Guimarães op 2 april 1950. Zijn echtgenote Christiane De Ly zag het levenslicht in Oostende op 31 december 1955. Sergio werkte 38 jaar als brigadier bij Daikin. Christiane was 26 jaar lang aan de slag bij de Waterzuivering in Oostende en werkte daarna twaalf jaar in het Woonzorgcentrum ’t Meunyckenhof in Koekelare. Op 5 november 1971 trouwden ze in Koekelare. Het gezin werd gezegend met vier fantastische kinderen: Gino (50), Dominique (48), Nathalie (39) en Caroline (32). Het gouden echtpaar heeft ondertussen ook vijf kleinkinderen: Enzo (20), Zeno (19), Kiaro (13), Elena (13) en Janna (8).

Beiden genieten nu van hun pensioen en is er tijd zat voor de hobby’s. Sergio heeft een passie voor tuinieren en wijn maken. In zijn goed onderhouden prachtige tuin, lonken en strelen de druivenranken je ogen. “Ik maak ieder jaar zo’n 500 liter wijn, van druiven afkomstig uit mijn eigen tuin”, vertelt Sergio fier, die vroeger ook nog gevoetbald heeft en nu supportert voor FC De Engel in Ichtegem, waar Nelly de ploeg en zijn supporters graag verwelkomd. Christiane daarentegen, is een echte keukenprinses en houdt zich vooral bezig met koken. Daarnaast houdt ze zich ook graag bezig met naaien. (EV)