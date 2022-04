Gouden huwelijk voor Hugo en Astrid

Naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum werden Hugo Deschrijver en Astrid Christiaens samen met hun familie ontvangen op het gemeentehuis, waar ze een mooi geschenk in ontvangst mochten nemen.

Hugo Deschrijver werd geboren in Gent op 18 december 1951. Hij was de enige zoon in het gezin van Roger Deschrijver en Elza Oosterlinck, met zes kinderen. Tijdens zijn jeugdjaren was hij lid van de scouts. Op achtjarige leeftijd was hij al een verwoed natuurliefhebber en ging hij mee met zijn vader om vogels te spotten. Na zijn schoolperiode werd hij onderhoudsmechanieker in het staalbedrijf Bekaert in Aalter. Daarna was hij werkzaam in de bouwsector en startte hij als zelfstandige een nieuw bouwbedrijf op. Astrid Christiaens zag voor het eerst het daglicht in Beernem op 26 mei 1951. Ze werd de dochter van Gerard Christiaens en Lucienne Mauws in een gezin met drie kinderen. Eens de schoolperiode achter de rug was, werd ze eerst kassierster in de miniprijs in Tielt en daarna administratief medewerker in het bedrijf van haar man.

Danstent De Hukky

Ten gepaste tijde mochten de twee jongelingen al eens de ouderlijke woonst verlaten tijdens het weekend. Hugo trok samen met zijn vrienden uit de studentenclub Den bok uit Aalter naar de danstent de Hukky in Lichtervelde. Ook Astrid was regelmatig, samen met vrienden uit de studentenclub Schalule uit Ruiselede, in De Hukky te vinden. Na enkele danspasjes sloeg de vlam over. Lang heeft de verloving niet geduurd, want op 17 maart traden ze in het huwelijk. Eerst ging het kersverse koppel in de Pontstraat wonen. Daarna verhuisden ze naar de Bruggestraat. Het gezin breidde uit met één zoon: Wouter. Hugo was en is nog steeds een bezige bij. Naast het noeste bouwvakken was hij ook nog gemeenteraadslid. Hij ontpopte zich als wereldreiziger en bezocht onder andere Zuid-Afrika, Costa Rika, Senegal, Polen… waar hij als natuurfotograaf talrijke beelden maakte. Astrid hield, naast haar dagtaak, van koken, een terrasje en het bekijken van de vele foto’s die haar man meebracht van zijn reizen. Zoon Wouter heeft reeds geruime tijd de ouderlijke woonst verlaten en het bouwbedrijf Wouter bouwt opgericht. Astrid en Hugo zijn de oma en opa van Anouk en Stan. Hoewel hij met pensioen is, steekt Hugo nog regelmatig zijn zoon een hand toe. Astrid verdrijft de tijd met koken, puzzelen, kalligrafie en kruiswoordraadsels. Tijdens de zomermaanden trekken ze er op uit naar het Franse Meyruies waar ze ee caravan hebben aan de George de Tarne. (WV)