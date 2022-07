Gouden handdruk voor Marina na 35 jaar trouwe dienst

Vrijdag 15 juli was de laatste werkdag voor de 64-jarige Marina Mahieu. Een werkdag als een ander, maar dat was buiten baas Joost en zijn personeel gerekend. Zij bezorgden Marina met een onaangekondigd afscheidsfeestje, waarvoor iedereen de lippen gedurende enkele weken stijf op elkaar wist te houden, de verrassing van haar leven. Een emotioneel moment, waar cava en traantjes rijkelijk vloeiden.

Na 35 jaar trouwe dienst, eerst bij de Peugeotgarage Marcel Lauwyck, later bij de zoon, Autobedrijf Joost, zegt Marina het bedrijfsleven definitief vaarwel. Tijd voor de sympathieke manusje-van-alles om te genieten van haar pensioen.

Marina Mahieu woont in de Ichtegemstraat, is gehuwd met Dirk Deseure en mama van Tina. Na haar studies ging Marina gedurende een achttal jaar als leerkracht aan de slag in het RMS, nu Da Vinci Atheneum en in het KTA van Diksmuide. Maar een vaste benoeming bleef uit en de jonge leerkracht – getrouwd, kindje opvoeden en aan het bouwen – was die onzekerheid beu. Ze kreeg van Marcel Lauwyck de kans om als bediende fulltime te beginnen in zijn garage en greep die kans met beide handen. “2 januari 1988 was het begin van een hele ommezwaai in mijn carrière”, opent een Marina. “En het beviel me hier meteen en ben er met heel mijn hart en ziel gebleven.”

Manusje-van-alles

Marina Mahieu is er het manusje-van-alles. Ze doet de boekhouding, de personeelsadministratie, de facturatie, enz. “Ja, ik jeun me hier en heb in al die jaren een familiale band opgebouwd met de bazen maar ook met de collega’s op de werkvloer. Ik heb in die 35 jaar lief en leed meegemaakt en was er eens een woord, dan werd dat steevast uitgepraat”, vervolgt Marina lachend. “Ik heb de overname meegemaakt van vader op zoon, ik heb Eline, Joost zijn echtgenote, haar kindjes weten op de wereld zetten en nog zoveel meer.”

We gaan haar missen

“Marina was ieders toeverlaat”, vertelt Joost Lauwyck, baas van Autobedrijf Joost. “Zij kent het bedrijf gelijk haar broekzak. Ze gaf ons advies zowel als het om investeringen ging of om financiële zaken. Marina is echt een mijlpaal in de geschiedenis van ons familiaal bedrijf. We gaan ze echt missen”, besluiten Eline en Joost die Marina met een gouden handdruk bedankten voor haar 35 jaar trouwe dienst. Van het personeel kreeg Marina ook tal van cadeautjes voor haar afscheid.

“Tijd nu voor mijn hobby’s”, lacht Marina die bij een stukje taart en een glaasje cava een traantje moet wegpinken. “Nu gaan we genieten van reizen, lezen, fietsen en zeker af en toe een restaurantje opzoeken, want ik smul graag”, bekent Marina eerlijk. (Eric Vanhooren)