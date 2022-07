Gouden feest voor Lena en Eric uit Lo-Reninge

Eric Deman en Lena Notredame vierden hun gouden huwelijksjubileum in de Oude Abdij in Lo. Het werd een onvergetelijk feest.

Eigenlijk is het paar al bijna 51 jaar getrouwd, want Lena en Eric stapten in het huwelijksbootje op 22 juli 1971. Maar door corona kon het jubileumfeest toen niet doorgaan.

Suikerbieten

Eric is geboren en getogen in Lo, Lena is afkomstig van Reninge. Ze leerden elkaar in 1969 kennen op pinkstermaandag in de Boterhallen in Diksmuide. Eric werkte tot zijn 53ste bij loonwerker Wilfried Alderweireld. Hij reed er met de tractor, maar Eric was ook een specialist in het kraanwerk.

Zo laadde hij 32 jaar lang suikerbieten voor de firma De Brabandere uit Veurne, maar ook grondwerken en het delven van grachten en aalputten waren een kolfje naar zijn hand. Nadat Wilfried zijn zaak had overgelaten, werkte hij nog acht jaar voor de technische dienst van de stad Lo-Reninge.

Boerderij in Zuidstraat

Lena ging na haar opleiding aan de naaischool aan de slag bij Inbelco, een confectiebedrijf in Poperinge. Ze werkte er twaalf jaar om dan nog vier jaar in boetiek Kiki aan de slag te gaan, waar ze de retouches deed van zowel gewone kledij als trouwkledij.

Na hun huwelijk namen Eric en Lena de boerderij in de Zuidstraat over. Lena verzorgde 20 jaar lang de dieren op de hoeve en hielp ook bij het hooien, oogsten en tal van andere zaken. Op heel drukke momenten hielp ze zelfs met Wilfried en Eric om de oogst binnen te halen.

Passie voor brandweer

Maar Eric was ook 38 jaar lang brandweerman in hart en nieren. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Maurice. Eric was zelfs enkele jaren vervangend postoverste en draagt momenteel de titel van erebrandweerman.

Het is ook dankzij Eric en zijn liefde voor de brandweer dat nu in de Zuidstraat een mooie brandweerkazerne staat. Hij verkocht namelijk zijn hoeve aan de stad Lo-Reninge. Behalve de brandweerkazerne ligt die verkoop ook aan de basis voor de aanleg van een plein voor de boogschutters van Willem Tell Lo en het speelplein voor de jeugd.

Lokale gemeenschap

Ook De Zuidhoeve, het nieuwe ontmoetingscentrum met bijhorende jeugdlokalen voor de KSA en KLJ, staat op de site van de voormalige hoeve Deman. Voor de lokale gemeenschap zijn al die gebouwen bijzonder waardevol.

Aan hobby’s heeft het koppel geen gebrek. Eric kijkt graag naar sport, maar fietst ook zelf veel. En voor een spelletje petanque is hij ook altijd wel te vinden. Ook autorally en eigenlijk alles wat met een motor te maken heeft , kan hem bekoren.

Maar zijn grootste hobby is nu en dan eens het stuur van een tractor in handen nemen. Lena wandelt en fietst heel graag en verzorgt haar bloemen- en moestuin tot in de puntjes. Het stadsbestuur van Lo-Reninge kwam langs om de jubilarissen te feliciteren.