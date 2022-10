Gouden echtpaar Marcel (73) en Mauricette (71) uit Nieuwpoort komen allebei uit een vissersfamilie

Camiel Coussaert, vader van Marcel, was visser van beroep. Samen met zijn echtgenote Justine Ryssen baatte hij een viswinkel uit in het Limburgse Maaseik. Het was daar dat Marcel een deel van zijn jeugd doorbracht. Als 14-jarige knaap keerde hij samen met zijn ouders terug naar Nieuwpoort. Hij groeide op in een gezin met vijf kinderen waarvan hij de oudste is. In Nieuwpoort hebben zijn ouders het café Nieuwstad uitgebaat.

Mauricette is een geboren en getogen Nieuwpoortse en dochter van Robertine Geryl en Theophiel Vynck. Ze bracht haar jeugd door in een kroostrijk gezin van niet minder dan tien kinderen. Net zoals Marcel is Mauricette ook de oudste van het gezin. Haar vader was eveneens visser, terwijl haar moeder de handen vol had met de zorg voor de kinderen.

De wedergeboorte

Marcel en Mauricette leerden elkaar kennen in de Wedergeboorte in Lombardsijde. Op 22 september 1972 traden ze in het huwelijk. Ondertussen wonen ze al 44 jaar in hun woning in de Stuiverwijk.

Marcel kan terugblikken op een mooie loopbaan bij het stadsbestuur van Nieuwpoort. Nadat hij in 1970 deelnam aan het stadsexamen werd hij ingezet bij de onderhoudsploeg van het stedelijk zwembad. Later stapte hij over naar de ploeg van de schilders en behangers. Op 60-jarige leeftijd ging hij met pensioen.

Marcel en Mauricette hebben vijf kinderen: Nancy, Franky, Jacky, Kathy en Candy. Mauricette heeft steeds met veel liefde en toewijding gezorgd voor de 13 kleinkinderen én hun achterkleinkind Izaura.