Gouden Christine en Arnold

Christine Vanhee en Arnold D’haene vierden hun gouden jubileum. Ze trouwden op 21 december 1973 in Meulebeke.

Beiden komen uit een groot gezin. Bij Christine waren ze met vijf kinderen en bij Arnold met negen. Ze leerden elkaar kennen als leidster en leider van de plaatselijke Chiro.

Hun eerste woonplaats was een appartement in de schaduw van het UZGent, waar Christine als verpleegster werkte en Arnold als technisch leraar in de grafische afdeling van het Don Bosco technisch instituut in Sint-Denijs-Westrem. Enkele maanden na z’n huwelijk verhuisde het koppel naar Den Aap (Zilverberg). Arnold werd immers secretaris van Westgrafica, de beroepsvereniging van West-Vlaamse grafische bedrijven met secretariaat in de Weststraat in Roeselare. Christine werkte als verpleegster bij het Wit-Gele Kruis.

“In het najaar van 1977 startte ik in Rumbeke met mijn cadeau- en speelgoedwinkel De Hollebol op de hoek van de Hoogstraat en het Kerkplein. In 1980 verhuisde de winkel naar de Sint-Petrus en Paulusstraat en zeven jaar later naar de nieuwbouw aan de andere kant van de straat, waar we nu nog steeds wonen”, vertelt Christine.

Vertegenwoordiger

In 1985 startte Arnold als vertegenwoordiger bij de firma Haseldonckx/Antalis, een Belgische grossist in papier, karton en enveloppenfabricant voor drukkerijen. “Door de vele contacten via mijn winkel en het NCMV ben ik in de politiek gerold. Eerst als OCMW-raadslid en nadien als gemeenteraadslid. Ik was verder ook actief in de KSA ouderraad. We waren beide in 1977 medestichters van de ROM (Rumbeekse Oekense Middenstand) en vanaf 1980 bestuurslid van de plaatselijke Gezinsbond”, aldus Christine.

Arnold was 12 jaar voorzitter van de Gezinsbond-Rumbeke en tot eind juni 2023 ook nog voorzitter van Gezinsbond regio Roeselare. “Ik ben nog steeds penningmeester van de seniorenafdeling (GOSA) van de Gezinsbond regio Roeselare. Daarnaast is Arnold ondervoorzitter van de Vereenigde Vrienden, voorzitter van de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus en lid van het Sint-Henricuskoor. Kort na zijn pensioen startte Arnold in 2016 als medewerker voor De Weekbode met focus op het familienieuws.”

Acht kleinkinderen

De jubilarissen hebben drie zonen: Arjan, Jens en Jorn. “We zijn oma en opa van acht kleinkinderen: Ella, Nora, Melinda, Lou, Lea, Boris, Marnix en Fenne. Sinds vele jaren hebben we een appartement in Koksijde waar we zo vaak mogelijk vertoeven.” (AD)