Goud voor Rudy en Kristien

Rudy D’hondt en Kristien Piccavet uit de Lenteweg zijn 50 jaar getrouwd. “De KLJ bracht ons bij elkaar en met de hulp van de proost kreeg onze prille relatie een extra duwtje”, zegt Rudy.

Rudy en zijn tweelingbroer Ronny werden op 17 september 1950 geboren in Kortrijk. Ze groeiden op in de omgeving van de Doornmolen. “Na de lagere school volgde ik mechanica aan het VTI in Izegem, waar ik mijn A2 diploma behaalde en nog een specialisatiejaar automatisatie deed”, zegt Rudy. “Na een jaar legerdienst in Soest in Duitsland mocht ik bij de firma Bekaert in Ingelmunster gaan werken. Maar ik wilde liever in het onderwijs staan en een 3-tal jaar later kon ik aan de slag in het VTI in Izegem waar ik 10 jaar leerkracht was en later werkplaatsleider en verantwoordelijke voor de aankoop van materialen, machines en grondstoffen.”

Kristien – eigenlijk Kristina – werd geboren in Lendelede op 24 januari 1951. Ze groeide op in de Meikapelstraat en heeft nog drie jongere broers. “Na de lagere school volgde ik een technische richting en begon na mijn studies in het restaurant Carlton te werken”, zegt ze. “Later werkte ik achtereenvolgens bij confectie Beernaert en Master Kuurne (waar men tv-toestellen produceerde). Na het faillissement van dat bedrijf werd ik familiaal helpster bij bejaarden en zorgde voor mijn hulpbehoevende vader.”

De ‘grap’ van de proost

Kristien en Rudy leerden elkaar kennen bij de KAJ. “Als ‘bezieler’ van het patronaat en hoofdleider van de KAJ bezocht ik de familie Piccavet om de broers van Kristien lid te maken van onze jeugdvereniging. Daar viel mijn oog op dat schoon meiske die mijn vrouw werd”, zegt Rudy. “Mijn vriend Marcel Verheye en proost en onderpastoor Carlos Coussement, met wie ik op dat moment de KLJ weer een boost wilde geven, vonden dat de prille relatie van Kristien en ik best een duwtje kon gebruiken. Om een lang verhaal kort te maken: ze schreven in naam van Kristien een brief naar mij, waarin ze me op een zondagnamiddag uitnodigde op de koffie bij haar thuis. Marcel’s lief Maria postte die in Lendelede aan mijn kampadres. Die bewuste dag trok ik dus naar de Meikapelstraat, belde aan en zei dat ik op koffie kwam zoals Kristien mij in die brief gevraagd had. Maar noch Kristien, noch haar ouders wisten iets van die brief af. Toch werd ik met open armen ontvangen.”

Eind goed, al goed want Kristien en Rudy werden een koppel. “We dansten een eerste keer samen op het feest van eeuwelinge Maria Valcke”, vervolgt Kristien. “Onze vrijage duurde wel 6 jaar maar veel konden we niet samen zijn omdat Rudy altijd bezig was met de KAJ of in het vlas werkte. We trouwden op 29 september 1972 voor de wet en een week later voor de kerk.”

Vrije tijd

Rudy en Kristien woonden enkele jaren in de Gentstraat in Ingelmunster op het gehucht de Zandvlugge. In 1976 trokken ze in hun nieuwe woning in de Lenteweg in Lendelede in. Kristien leest graag romans en is de contactpersoon voor Okra Lendelede. Rudy is bezig met alles wat met techniek te maken heeft en kan ook goed overweg met de computer. Hij is ook voorzitter van de Oud-leerkrachtenbond VTI Izegem.

Toen de kinderen nog thuis waren gingen Kristien en Rudy vaak met de campingcar naar Frankrijk. “We reisden enkele jaren geleden nog met oud-collega’s (van Rudy) naar Kreta en Guatemala en met Marcel en Maria trekken we al 25 jaar naar ons vertrouwd vakantieadresje in de Ardennen.”

Kristof en Evelien zijn de kinderen van Rudy en Kristien, Lieselot en Nico de schoondochter en -zoon. Robbe, Lotte, Bieke, Ella en Anna zijn de kleinkinderen. (IB)