Goud voor Marie-Rose en ere-schooldirecteur Patrik uit Poperinge

Patrik Pectoor (72) en Marie-Rose Pertry (72) uit de wijk De Lijster vierden de vijftigste verjaardag van hun huwelijk. Patrik was meer dan twintig jaar schooldirecteur in de Vrije School voor Buitengewoon Beroepsonderwijs in Poperinge.

Patrik werd geboren in Wervik op 16 april 1951. “Mijn vader was chauffeur internationaal transport, moeder was huisvrouw. De lagere school en het lager middelbaar volgde ik bij de broeders Maristen in Wervik. Hoger secundair volgen in Wervik was toen niet mogelijk. Dus volgde ik het Wetenschappelijke A in het St.-Jozefscollege in Kortrijk. Daarna trok ik naar de normaalschool St.-Thomas in Brussel, waar ik afstudeerde als Geaggregeerde Lager Secundair Wiskunde, Economie en Fysica”, zegt Patrik.

VTI

“Na mijn dienstplicht als KROO (opleiding in Brasschaat, de rest in het Duitse Altenrath) werd ik op 1 december 1972 leraar Wiskunde aan het Poperingse VTI. Ondertussen werd ik wel nog tweemaal opgeroepen om mijn legerkamp te doen: in Elzenborn en Leopoldsburg. Van 1984 tot aan mijn pensioen in 2007 was ik directeur van de Vrije School voor Buitengewoon Beroepsonderwijs, verbonden aan het Poperingse VTI in de Boeschepestraat”, aldus nog Patrik.

Marie-Rose Pertry werd geboren op 8 juni 1951 in Wervik. “Ik heb twee broers, en mijn vader was smid, en installateur van sanitair en verwarming. Moeder runde een winkel in ijzerwaren. De lagere school en het lager middelbaar volgde ik bij de Grauwe Zusters in Wervik, voor het hoger middelbaar Economie-Moderne Talen trok ik naar het Kortrijkse St.-Niklaasinstituut. Het was op de trein dat ik Patrik leerde kennen”, lacht Marie-Rose. “Daarna volgde ik de A1 Secretariaat Talen aan de Hantal in Kortrijk. Ik ging aan de slag als directiesecretaresse bij het spaanderplatenbedrijf Linex in Lauwe, tot aan het faillissement. Daarna kwam ik terecht in het textielbedrijf Dewitte-Lietaert in Lauwe. We trouwden in Wervik op 21 juli 1973, en woonden vanaf dan tot 1976 in een appartement in Lauwe. In 1976 kwamen we in Poperinge wonen.

Gedurende tien jaar was ik als vrijwilliger decanale secretaresse”, vertelt Marie-Rose. Het echtpaar kreeg twee zonen: Bart (46) is A1 verpleegkundige en woont in Ieper met zijn partner Andy Vandenbulcke. Wim (43) is master Duits, Engels en Zweeds, en woont met zijn echtgenote Tineke Vanhoudt in de Poperingse Krombekestraat. Er zijn vijf kleinkinderen: Marlies (16), Niels (15), Collin (15), Lars (14) en Daan (12).

Heel Europa gezien

“Wij zijn verwoede reizigers. Eerst deden we dat met een caravan, sinds 25 jaar met een camper. We waren in alle landen van Europa, met uitzondering van Albanië en Bulgarije. Sinds 42 jaar ben ik stichtend voorzitter van de Diavriendenclub van de KWB. We vertonen er onze reisfilms. Verder hou ik van alles wat met techniek, muziek en informatica te maken heeft”, vertelt Patrik.

Marie-Rose houdt van lezen, tuinieren, handwerk, koken en reizen voorbereiden. Het echtpaar werd naar aanleiding van hun gouden jubileum in het stadhuis ontvangen door schepen Loes Vandromme. (AHP)