Goochelaar Steven Delaere op Gentse Feesten met unieke show: “Onze menselijke teleportatie is een unieke stunt”

Ex-Lendeledenaar Steven Delaere, die in 2015 derde was in Belgium’s Got Talent op VTM, pakt samen met een collega op de Gentse Feesten uit met een unieke stunt. “In ons nieuw project Switch’ doen we een eerste menselijke teleportatie”, zegt Steven. “Als die stunt ons lukt, gaan Roger Van Hecke en ik sowieso de geschiedenisboeken in.”

Corona was ook voor Steven Delaere een moeilijke periode. “Zo goed als alle geplande voorstellingen zijn letterlijk in rook opgegaan”, zegt Steven. “En ik zie mijn shows liever verschijnen dan verdwijnen… Toch waren er ook heel wat positieve kanten aan die periode. Zo gaf de overheid subsidies onder de noemer van ‘culturele activiteitenpremies’ waarmee we een aantal nieuwe acts en coronanaveilige concepten bedachten: live, met een dinner show met mensen in hun bubbel aan tafel, dan online shows met zo veel mogelijk interactie… We hadden ook meer tijd om nieuwe formules te ontwikkelen. Zo hebben we een aantal teambuildings in ons gamma om de groepsdynamiek te bevorderen. We maakten een uniek escapespel met optische illusies…”

“Collega-goochelaar Roger Van Hecke en ikzelf hebben een gemeenschappelijke interesse voor de wetenschap. We zoeken allebei manieren om magie in te zetten als een middel om een verhaal neer te zetten. Onze aandacht was al langer gefocust op teleportatie. Heel dankbaar als goochelaar omdat we sowieso op die manier zaken kunnen laten verschijnen en verdwijnen. We bedachten een aantal acts met als einddoel: de teleportatie van een levend wezen. En daarbij proberen we zo dicht mogelijk op de grens te zitten van wetenschap.”

Primeur voor Gent én wetenschap

“Wat de bezoekers mogen verwachten bij onze menselijke teleportatie? Een unieke stunt, een primeur voor Gent en voor de wetenschap! Alhoewel iedereen vermoedt dat magie draait rond illusie, streven we ernaar om alles zo echt mogelijk te doen lijken. We bouwen de show op met een reeks experimenten die zeer onderbouwd zijn, waardoor zelfs een wetenschapper zou beginnen twijfelen aan de geloofwaardigheid ervan. Als het ons effectief lukt, gaan we sowieso de geschiedenisboeken in.”

“Roger Van Hecke en ikzelf spelen de voorstelling en voor deze productie werken we samen met Theater Tinnenpot in Gent. Misschien zullen sommige goochelaars wel bepaalde effecten herkennen, maar dan in een moderne variant. Het is geen klassieke goochelshow Alle voorwerpen die we gebruiken zijn herkenbaar en steeds te controleren. We spelen in een arenavorm, heel dicht bij het publiek én jawel… zonder mouwen!”

‘Switch’ is van 18 tot en met 21 juli om 19.30 uur te bekijken in Theater Tinnenpot in de Tinnenpotstraat 21 in Gent, op 5 minuten wandelen van het Gravensteen. Tickets kosten 17 euro en kan je bestellen via https://www.uitbureau.be/nl/events-en-tickets/switch.