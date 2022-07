Goeste en De Lovie slaan handen in elkaar voor zomerterras op Kasteelpark

Het ijs- en eetsalon Goeste baat het zomerterras op Kasteelpark De Lovie uit. Ze doen dit samen met mensen met een beperking die ondersteund worden vanuit De Lovie vzw.

“De geschiedenis van het kasteel(park) is even veelzijdig als verrassend. Zomerverblijf voor aristocratische families, strategisch militair hoofdkwartier, sanatorium voor tbc-patiënten… Op vandaag is het park een van de locaties van De Lovie vzw, een sociale organisatie die kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap ondersteunt in de Westhoek. Ook buso-school De Pinker heeft er een vestigingsplaats. Het park biedt geborgenheid én ruimte aan wie er verblijft, werkt of school loopt”, vertelt Angie Verbrigghe van de communicatiedienst in De Lovie.

Kunstenfestival Watou

Tijdens deze zomermaanden is het Kasteelpark locatiepartner voor het Kunstenfestival Watou. “Je kan heerlijk genieten op het Zomerterras met uniek panorama op de kasteelvijvers. Het terras wordt uitgebaat door ijs- en eethuis Goeste uit Poperinge, in samenwerking met personen ondersteund door De Lovie vzw. Een prachtig voorbeeld van inclusief sociaal ondernemen. Je wordt er verwend met lokaal en huisgemaakt lekkers. Vlakbij het Zomerterras vind je The Basement, een fijne selectie beeldende verhalen van bijzondere kunstenaars uit Studio Artîlerie, het kunsteneiland van De Lovie vzw. The Basement is vrij te bezoeken tijdens de openingsuren van het Kunstenfestival Watou. Het sociale en gastvrije karakter van het park heeft één gemeenschappelijk doel: bouwen aan een wereld waar mensen met en zonder handicap écht samenleven, waar iedereen evenwaardig is en zich verbonden voelt met de ander”, aldus Angie.

Gezellig vertoeven

“In het voorjaar kregen we van De Lovie de vraag om het zomerterras uit te baten in samenwerking met een aantal van hun bewoners. We beklaagden het ons nog geen seconde”, zegt Steven Meulenaere van Goeste. “De Lovie is voor ons logistiek een sterke partner en steunt ons met alles wat ze kunnen. De inclusieve samenwerking met de bewoners van de Lovie verloopt zeer goed. In het begin was het nog wat wennen voor beide partijen, maar het is eigenlijk best leuk met die gasten. Waar ik vooral van geschrokken ben, is hoe gemotiveerd ze zijn en hoeveel ze aankunnen. In de positieve zin uiteraard. De meesten zijn goedlachs en het moet er allemaal niet te serieus aan toe gaan. Vanuit Goeste zijn we niet streng, want voor ons is alle hulp welkom. Uiteraard mogen ze met deze warme temperaturen ook op tijd een limonade drinken of een ijsje eten, wat hen natuurlijk ook stimuleert! Op het einde van de zomer kijken we naar de baten en schenken we een deel van de opbrengst terug aan De Lovie. Win-win dus. Ook win voor de passanten, want het is er echt heel gezellig vertoeven.

Het zomerterras vind je op het Kasteelpark De Lovie, Krombeekseweg 82 in Poperinge en is open van maandag tot en met zondag van 11 tot 18 uur. Op dinsdag is het zomerterras gesloten. (LBR)