Goedele Vanesser en Marc Bessemans uit Kortrijk vieren gouden jubileum

Naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum werden Marc Bessemans (72) en Goedele Vanesser ontvangen op het stadhuis. Goedele (73) is geboren in Genk op 27 juli 1950, en Marc in Thijsstad in Belgisch Congo op 7 februari 1951. Het koppel leerde elkaar kennen tijdens een schoolfeest in Hasselt. Zij trouwden op een zonnige dag en wonen sinds 1983 in Kortrijk. Goedele en Marc kregen twee kinderen: Greetje, getrouwd met Bart Appeltants, woont in Hasselt, en Martijn, getrouwd met Sandra De Murga Estevan, woont in Barcelona. Marc en Goedele zijn oma en opa van Léon, Louis, Mina en Nika.