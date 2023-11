Goedele Van Eeghem houdt ervan in stilte te werken

Relaxatiepraktijk Achaiah langs de Sprietstraat 11A in Slypskapelle bestaat tien jaar. “Het was mijn droom om mensen relaxerende en energetische behandelingen aan te bieden”, aldus zaakvoerster Goedele Van Eeghem.

Tien jaar geleden startte Goedele Van Eeghem haar praktijk op langs de landelijke Sprietstraat in Slypskapelle. “‘Het zorgen voor’ zit al langer in mij. Zo was ik in het verleden bijvoorbeeld aan de slag als thuisverpleegster.”

Goedele droomde er echter van om mensen ook relaxerende en energetische behandelingen aan te bieden. “Ik volgde verschillende cursussen en besloot daarna om in de tuin nabij onze woning een rustgevende praktijk op te starten.”

Tien jaar later heeft Goedele nog geen seconde spijt gehad van die beslissing. “Er komen mensen langs die gewoon willen ontspannen van een heerlijke massage, maar ook klanten die een last met zich meedragen komen hier over de vloer. Het gebeurt ook vaker dat mensen na een burn-out, depressie of trauma door een dokter naar hier worden doorgestuurd.”

Goedele richt zich niet enkel op het lichamelijke. “Maar bij een behandeling zijn ook het mentale en emotionele aspect erg belangrijk. De mens zit fantastisch in elkaar, alles is met elkaar verbonden. Na al die jaren sta ik daar zelf nog soms van versteld.” De Slypse houdt er van om in stilte te werken. “Het is de stilte in de mens zelf waar heel veel mensen naar op zoek zijn. Alles moet tegenwoordig zo snel gaan. Dat zorgt voor onrust en stress.”

Vijf jaar geleden moest Goedele afscheid nemen van haar zoon Reinert. Hij verloor de strijd tegen een zware ziekte. “Het overlijden van Reinert heeft me bewuster gemaakt. Ik sta nu helemaal anders in het leven. Het laat me dieper meevoelen met de mensen. Daardoor schep ik een speciale band met mensen die ook een verlies, ziekte of ander trauma hebben meegemaakt. Ik probeer voor hen een extra steun te zijn.” (Bert Feys)

Info: www.achaiah.be.