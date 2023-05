Goede vriendin van Olivier Vandecasteele is superblij: “Ik kan niet wachten om hem terug te zien”

Bij de vele vrienden van Olivier Vandecasteele, ook in West-Vlaanderen, is de opluchting groot dat hij terug in het land is. “Ik kan niet wachten om weer eens met hem een glas te drinken, maar ik vrees dat dat nog niet voor meteen zal zijn. Ik kijk er in elk geval naar uit”, zegt Michèle Lievens uit Koekelare.

Michèle Lievens uit Koekelare kreeg al heel wat reacties binnen op de vrijlating van haar goeie vriend Olivier. “Ik kende hem nog van vroeger in Kortrijk, en sinds hij zijn huis kocht in Oostduinkerke, kwamen we elkaar regelmatig weer tegen. Dat was altijd plezant. Ik ben superblij dat het goed afgelopen is.”

Opvallend: op 19 februari 2021 gaf Michèle een verjaardagsfeest in Koekelare waarop ook Olivier uitgenodigd was. “Hij is er toen niet geraakt , omdat hij op 17 februari vertrok naar Iran om spullen op te pikken. Hij wou al geruime tijd vertrekken, maar moest wachten op zijn visum. Toen hij dat op zak had, is hij het vliegtuig opgestapt. ‘Het is nu of nooit’, zei hij. Ik heb hem de 21ste februari nog heel even gehoord, en daarna niet meer.”

Ontmoeting 2.0

“Wanneer ik denk hem persoonlijk terug te zien? Geen flauw idee, maar dat zal nog niet voor meteen zijn. Hij zal tijd nodig hebben om weer op zijn plooi te komen bij zijn familie. En hij heeft zoveel vrienden die hij allemaal zelf zal willen bedanken. Maar ik kijk er wel naar uit. Op de beelden zag hij er beter uit dan ik had verwacht. Dat wordt een Ontmoeting 2.0”, lacht Michèle.

De voorbije 15 maanden hielp Michèle heel wat acties voor Olivier op poten zetten. In Koekelare schreven kinderen rond kerst briefjes aan de ouders van Olivier.