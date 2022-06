Goed nieuws voor eigenaars gescheurde huizen: Grondwettelijk Hof ziet geen nadeel voor verzekeraars

Goed nieuws voor mensen wiens huis scheuren en barsten vertoont door verzakkingen veroorzaakt door droogte. Het Grondwettelijk Hof oordeelt in een recent arrest dat de verzekeraars geen nadeel aantonen van de vernieuwde wet, die een ruimere dekking oplegt.

Beroepsvereniging Assuralia en verzekeraars Axa, Baloise, KBC en AG Insurance waren naar het Grondwettelijk Hof getrokken tegen een interpretatieve wet. Die wet van eind oktober vorig jaar maakte duidelijk dat de verzekeraars wel degelijk moeten tussenkomen wanneer huizen beschadigd zijn door grondverzakkingen die het gevolg zijn van langdurige droogte.

In onze provincie, vooral in de streek rond Kortrijk en Ieper met veel kleigrond, zijn er heel wat huizen die kampen met scheuren en barsten. Op een infoavond daarover in maart 2020 kwamen in Kortrijk maar liefst 250 mensen luisteren.

Sinds 2005 is schade door natuurrampen in principe gedekt door de verzekeraar. Alleen rees er discussie wat er precies onder de term ‘natuurramp’ moet gezien worden. De verzekeraars konden dat zelf invullen en argumenteerden dat de krimp van de kleilaag niet noodzakelijk een gevolg is van droogte. En dienden ze dus niet tussen te komen.

Achterpoortjes

Een interpretatieve wet, een voorstel van Melissa Depraetere (Vooruit), maakte daar eind oktober vorig jaar komaf mee. “Door deze interpretatieve wet goed te keuren sluiten we de achterpoortjes en zijn huiseigenaars beter beschermd”, maakte Depraetere zich sterk. Maar zowel de beroepsvereniging Assuralia als vier grote verzekeraars dienden een verzoek tot schorsing in bij het Grondwettelijk Hof.

Volgens de verzekeraars zijn tot 25 procent van de woningen in België bedreigd door krimpende kleilagen en, zo stellen ze, riskeren ze dus niet alleen zware financiële verliezen als ze overal moeten tussenkomen maar zouden ze zelfs ‘in hun bestaan getroffen worden’. Lees: overkop gaan. Waardoor niemand zijn schade vergoed ziet. Het Grondwettelijk Hof merkt echter op dat de verzekeraars geen concrete elementen op tafel leggen om hun bewering te staven en dat ze dus geen ernstig nadeel kunnen aantonen. Het Hof verwerpt dan ook de vordering tot schorsing van de interpretatieve wet.

Melissa Depraetere, fractieleidster voor Vooruit in het federaal parlement, is tevreden met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. “Ik ben blij en optimistisch dat de nieuwe wetgeving niet wordt geschorst. Door de droogte hebben tientallen huizen in West-Vlaanderen scheuren door het krimpen van de kleilagen. De brandverzekering kwam vaak niet tussen omdat er ruimte was voor interpretatie. Daarom is vorig jaar, op mijn voorstel een wetswijziging goedgekeurd. Tegen de zin van de verzekeraars, maar het Hof gelooft niet dat die vele schadeclaims hun voortbestaan bedreigen”, klinkt het.

Naast de vordering tot schorsing, dienden de verzekeraars ook een vordering tot vernietiging van de interpretatieve wet in. Daar moet het Grondwettelijk Hof nog een uitspraak over doen.