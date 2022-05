Godshuis De Pelikaan in Brugge geselecteerd voor erfgoedsubsidie

Het godshuis De Pelikaan, Groene Rei 8 in Brugge, komt in aanmerking voor een erfgoedpremie van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. Bij de toekenning van zo’n premie ligt de focus op de economische herbestemming van erfgoed. Naast het project van de Brugse welzijnsvereniging Mintus werden ook nog projecten in Aalst, Turnhout, Maarkedal en Leuven weerhouden.

“Gezien er geen aanpassingen meer zijn gebeurd aan de vier, in de jaren ’60 omgevormde wooneenheden uit de zeven kamers van het Godshuis, voldoen de woningen niet meer aan de woonkwaliteits- en comfortnormen van vandaag. Een grondige energetische en bouwkundige renovatie en restauratie drong zich op. Met de premie van 138.630 euro zouden we een groot deel van de ruwbouwwerken, metselwerk en isolatie- en elektriciteitswerken kunnen financieren”, zegt Lieve Wouters, architect Technische Dienst Mintus.

Als de werken zoals voorzien nog dit jaar kunnen starten, zullen ze in de eerste helft van 2023 beëindigd zijn.

Sociale mix

Door de woningen te renoveren en te restaureren kan Mintus verder een toegankelijk en betaalbaar woningaanbod in de Brugse binnenstad aanbieden en dit aan zowel senioren, alleenstaanden, mindervaliden als gezinnen.

De creatie van zo’n sociale mix in een toeristische Unesco-erfgoedcontext speelde een rol bij de beoordeling van het dossier, weet Mintus-voorzitter Pablo Annys. “Ook de publieke toegankelijkheid van de tuinen van het godshuis draagt bij aan de maatschappelijke beleving van dit uiterst waardevolle patrimonium. Dit renovatieproject past perfect binnen onze doelstelling om een woningaanbod te voorzien voor behoeftige senioren met een diversiteit aan achtergrond, in een erfgoedcontext. Bovendien sluit dit project aan bij de originele functie van het godshuis.”

Oorspronkelijk bedoeld voor arme weduwen

De geschiedenis van het godshuis de Pelikaan gaat terug tot 1691, toen de stichters van het godshuis het gebouw, de woning ‘de Gouden Pellicaen’ aankochten, samen met de aanpalende woning en de achterliggende eigendom. In 1707 werd ook het eigendom naast deze woning gekocht, waarna de twee woningen verbouwd werden tot het Godshuis.

Het Godshuis werd beheerd door de dis van de parochie, telde zeven woningen of kamers en was bedoeld voor zeven arme weduwen van vijftig jaar of ouder. In 1797 kwam het in handen van het ‘Bureel voor Weldadigheid’, de voorloper van het OCMW en werd de doelgroep bijgesteld.

In 1911 werden herstellingen uitgevoerd door architect Viérin en in 1960 tekende architect Luc Dugardyn de plannen om het godshuis met zeven kamers om te vormen tot vier woningen. De laatste werken dateren van 1971, toen de gevels grotendeels vernieuwd of herbouwd werden. (CGRA)