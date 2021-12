Godsdienstleraar uit Kuurne ruilt klas voor droomproject in de Alpen

Twintig jaar lang stond hij voor de klas, als meneer Decoutere van godsdienst. Maar vanaf dit weekend is het Nico, de reisbegeleider. Kuurnenaar Nico Decoutere ruilt op zijn 54ste bordenwissers en cursusblokken voor skilatten en bergschoenen, klaslokalen voor de Franse Alpen en leerlingen voor vakantiegangers. “Mijn twee ouders zijn veel te jong gestorven. Als ik dit wil doen, moet het nu gebeuren.”

“Sommige collega’s hadden het wel verwacht, anderen vielen wat meer uit de lucht. De directeur? Die reken ik toch tot de tweede groep. Hij had deze stap niet meteen zien aankomen.” Na twintig jaar in het onderwijs staat Nico Decoutere (54) aan de vooravond van een nieuwe carrière. Komend weekend vertrekt hij naar Vars, een bergdorpje in de Franse Zuideralpen en de voorbije decennia zijn tweede thuis geworden. Daar ontvangt hij straks officieel zijn eerste gasten als reisbegeleider van ViceVarsa.

“De naam zegt eigenlijk wat ik voor ogen heb: weg en weer, van en naar Vars”, legt Nico uit. “Het is de bedoeling om zowel in het zomer- als in het winterseizoen telkens drie maanden in Vars mensen te ontvangen en hen op maat te begeleiden. De rest van het jaar ontvang ik dan onder meer mensen uit Zuidoost-Frankrijk hier in een gastenkamer bij ons thuis in Kuurne.”

Dat Vars geen geheimen meer heeft voor de sportieve vijftiger is een understatement. “Ik ga er al sinds 1978 op reis, eerst met mijn ouders, later met mijn gezin, met vrienden, met collega’s… Dat is nu dus al 43 jaar, hé. (lacht) Het mooiste aan Vars is het open berglandschap én de garantie op zon, zowel in de zomer als in de winter. Qua klimaat en natuur bossen, meren, fauna en flora kan je niet beter zitten. In de zomer koelt het ’s nachts altijd heel mooi af terwijl je overdag zeker bent van een stralende hemel. Twee dagen na elkaar bewolkt is hoogst uitzonderlijk daar.”

Van skiën tot wijn

Als reisbegeleider biedt Nico in de Alpen een waaier aan mogelijkheden aan. Van skiën tot meerdaagse bergtochten, over ‘s zomers fietsen, rafting en kajakken tot wijndegustaties en de beste restaurantjes, hij kent de streek als zijn broekzak. “Ik leg de contacten met de lokale mensen, zowel voor het verblijf als voor de activiteiten. Eigenlijk zorg ik er een beetje voor dat je als toerist iéts anders, iéts meer kan zien dan enkel de skiliften of de dichtste wandelingen”, aldus Nico nog. “Het mooie is denk ik dat we heel persoonlijk kunnen werken. Ik breng mijn ervaring mee om hen een vakantieweek met alles erop en eraan te bieden.”

“Omgekeerd ook: voor een buitenlander die onze streek op een ongedwongen, ietwat alternatieve manier wil leren kennen, ben ik er ook. De Leiestreek, de Westhoek, de Zwalmstreek, de kust, Brugge, Gent… Noem maar op, vanuit Kuurne is alles vlot bereikbaar. Ik heb een aantal dagprogramma’s klaar en zie mezelf dan als de gids en de tolk”, schetst Nico. “Ik wil hen hier ook het dagelijkse uitgaansleven, de gastronomie en de biercultuur leren kennen. Het doelpubliek? In eerste instantie zullen dat mensen uit de buurt van Vars zijn die ik ken. Bij hen voel ik zeker interesse. Maar met mond-aan-mondreclame lijkt me wel wat mogelijk in de toekomst”

Jongensdroom?

Dat de switch van de lessen godsdienst naar het organiseren van vakanties groot zal zijn, beseft Nico naar eigen zeggen ten volle. “Ik heb lesgegeven in Roeselare, aan de school voor verpleegkundigen. En dan in 2001 ben ik naar Spes Nostra in Kuurne gekomen. Als godsdienstleerkracht. Maar de switch, tja. Het is absoluut niet zo dat ik de klassen, het vak of het lesgeven beu ben, integendeel zelfs. Maar ik voel ergens dat ik op een keerpunt in mijn leven zit. Mijn ouders zijn allebei heel jong gestorven. Te jong. Ik ben 54 jaar. Als ik dit wil doen, moet het nu gebeuren”, zegt hij. “Ik moet geen tien jaar meer wachten, hé. Plus, wat je ook hebt in het onderwijs: de combinatie is onmogelijk, net door het strakke systeem van school versus vakantie waarin we zitten. Ik vind dat er daar een zekere soepelheid zou moeten zijn. Want het regime van zoveel uren op school zitten vind ik bijvoorbeeld voor een derde graad lang niet voor iedereen de beste oplossing.”

“Of ViceVarsa mijn jongensdroom is? Niet meer dan godsdienstleerkracht. (lacht) Al twijfelde ik als 18-jarige wel om toerisme te studeren. Ik ben uiteindelijk voor studies godsdienstwetenschappen gegaan”, aldus Nico. “Maar ik voel dat die goesting voor dat toerisme wel terugkeert. Zeker door naar Vars te blijven gaan en door daar af en toe voor vrienden en collega’s tripjes op poten te zetten, voelde ik die kriebel terugkomen. Nu de zonen (Nico heeft samen met zijn echtgenote drie zonen van 20, 24 en 25 jaar, red.) ook volwassen zijn, is er ruimte gekomen. En wie weet, misschien neemt een van hen het later over.”

Een terugkeer naar het onderwijs sluit Nico niet uit, maar hij wil zichzelf wel drie jaar geven om zijn project te doen slagen. “Dan maak ik een evaluatie voor mezelf. Is het niet leefbaar? Dan stop ik en sta ik opnieuw voor de klas. Lukt het wel zoals ik nu voor ogen heb? Des te beter, des te mooier.”