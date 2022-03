Godelieveprocessie zoekt 100-tal extra figuranten

Op zondag 10 juli om 16 uur trekt de Godelieveprocessie opnieuw door de straten van Gistel. Dat bevestigt het organiserende comité, nadat de coronapandemie twee jaar op rij roet in het eten gooide. De organisatoren zoeken echter een honderdtal extra figuranten.

Uit archiefstukken blijkt dat de bekende processie al uitging in 1459. Een moderne processie zet deze eeuwenoude traditie verder. In 2017 werd de Godelieveprocessie erkend als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed, waar zo’n duizend figuranten het levensverhaal van de heilige evoceren. In 2020 en 2021 werd de optocht door corona geannuleerd.

“We vermoeden dat er door de coronapauze figuranten hebben afgehaakt”, schat comitévoorzitter Toon Beelaerts in. “Daarom doen we een warme oproep naar iedereen die interesse heeft om mee te stappen. Naast bijvoorbeeld toneelverenigingen en fanfares is werkelijk elk individu welkom. We gaan op zoek naar zo’n honderd extra figuranten. Allemaal zullen ze sowieso een plekje krijgen in de optocht, het gaat dus niet om reservefiguranten.”

In volle glorie

“Nu de coronabarometer geel kleurt, zal het jaarlijkse straatspektakel weer in volle glorie bewonderd kunnen worden”, gaat het comité verder. “We hebben in tussentijd niet stil gezeten. Heel wat geplande aanpassingen zijn ondertussen gerealiseerd. Vandaar ook een bijzondere oproep tot alle figuranten om zich te melden, en zoveel mogelijk vrienden en kennissen te mobiliseren om bij te dragen tot dat unieke erfgoed dat Gistel rijk is.”

Alle figuranten worden per mail uitgenodigd. Een extra infoavond staat in de steigers om nieuwe Gistelnaars vertrouwd te maken met de figuur Godelieve. Bovendien roept het comité alle inwoners op om de voorgevels van de woningen in de stad te versieren met bloemen en vlaggen. “Zo wordt 10 juli een échte feestdag”, besluiten de organisatoren. Alle info en inschrijvingen: processie@godelievevangistel.be.

Kronenroute

Vorige zomer nog brachten de organisatoren een Kronenroute uit, een tocht met QR-codes die op verschillende historische plaatsen halt hield. “We telden daarbij 3.500 verschillende toestellen die de codes hebben gescand. Als je weet dat veel mensen die route met twee, drie of meer personen hebben afgelegd, mogen we gerust spreken van een succes”, besluit Beelaerts. (TVA)